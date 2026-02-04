Slušaj vest

Rekordna prosečna cena kupljene karte, od oko 9.800 dolara, zabeležena je 2024. godine, kada su Kansas City Chiefs pobedili tim San Francisco 49ers u Las Vegasu. Ovogodišnji Super Bowl donosi duel New England Patriotsa i Seattle Seahawksa u Santa Clari, u Kaliforniji.

Na cene može uticati više faktora. Povratak Patriotsa u veliko finale s novim kvoterbekom, nakon što su poslednji put osvojili titulu 2019, verovatno dodatno podiže interesovanje ove godine. Lokacija takođe igra bitnu ulogu. Prema TickPicku, oko 30 odsto kupaca dolazi iz Kalifornije, dok je oko devet odsto iz Masačusetsa.

Kao što je uobičajeno, cene su skočile nakon što je prošlog vikenda određeno dvoje finalista. Najjeftinije ulaznice sada se prodaju po ceni od 6.152 dolara, što je rast od 11 odsto u odnosu na period pre prošlonedeljnih okršaja. U navedene iznose uključene su i naknade preprodavača.

Kako će se cene dalje kretati, tek ostaje da se vidi, rekao je za TickPick suizvršni direktor Brett Goldberg. Prošle godine je oko 45 odsto karata za Super Bowl, prodatih na toj platformi, kupljeno tokom vikenda u kojem se utakmica igrala.

Najvrednija pojedinačna kupovina do sada zabeležena na sajtu odnosila se na dve ulaznice u "club level" delu stadiona, po ceni od 24.000 dolara po karti.