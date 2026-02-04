Slušaj vest

Poznati privrednik Rodoljub Drašković, predsjednik Swisslion grupe, najavio je novo ulaganje od 50 miliona KM (nešto više od 25 miliona eura) u 2026. godini, koje će biti usmereno u razvoj Trebinje i šireg regiona Hercegovine, piše BiznisInfo.ba.

“Mi smo se opredijelili da razvijamo turizam, hotelijerstvo, ugostiteljstvo i sportske sadržaje. Mnogo toga smo već uradili, ali imamo i nove projekte”, izjavio je Drašković.

Drašković se osvrnuo i na usvajanje prostornog plana za izgradnju takozvanog “Novog Trebinja“, naglasivši da se radi o projektu koji je od početka bio deo njegove vizije.

Ostvarenje sna

“To je bila moja ideja, moja želja i vizija od samog početka: da gradimo novo Trebinje preko reke, tamo gde sam pokrenuo investicije”, rekao je Drašković.

Dodao je da gradska uprava mora razmišljati dugoročno, prvenstveno o mladima i budućim generacijama, kao i o uslovima koje će grad pružiti investitorima i onima koji aktivno rade na razvoju privrede u Hercegovini. „Sada je na njima da stvore uslove da bi se ovaj grad dalje razvijao“, poručio je.

Rodoljub Drašković Foto: Printscreen

Ovom prilikom Drašković nije iznosio detalje o konkretnim projektima, ali je poznato da je u septembru prošle godine najavio novu veliku investiciju. „Otvaramo zimski park, odnosno gradimo ga. To će biti svetska atrakcija kakvu Evropa ne poznaje. Plan je da bude završen do naredne turističke sezone“, rekao je tada Drašković.

BiznisInfo.ba je ranije pisao da je Drašković pre oko godinu dana javno saopštio kako je „spakovao kofere i napustio Hercegovinu“, nakon što je okončan stečajni postupak u kompaniji Swisslion d.o.o. Trebinje.

Spakovao kofere, pa se predomislio

Iz njegove kompanije tada je rečeno da su konsolidovana sva preduzeća u Hercegovini, osim IAT-a, čija se likvidacija očekivala, te da Drašković odustaje od daljih investicija u ovom delu BiH. „Spakovao je svoje kofere i svojim helikopterom napustio Hercegovinu s namerom da se u nju više nikada poslovno ne vrati“, navedeno je tada.

Kasnije je, ipak, pojasnio da će se privatno i poslovno vraćati u Hercegovinu, te da svi njegovi postojeći poslovi u BiH ostaju aktivni, ali bez novih ulaganja – što se sada očigledno menja.

Rodoljub Drašković važi za najvećeg investitora u istočnoj Hercegovini i vlasnik je poznatog turističko-zabavnog kompleksa Grad Sunca kod Trebinja.