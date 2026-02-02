Slušaj vest

Cene gradnje porodičnih kuća poslednjih godina snažno rastu, a vlasnici koji tek ulaze u proces često se pitaju da li su ponude koje dobijaju realne ili preterane. Upravo takvu dilemu pokrenula je jedna objava na Redditu, u kojoj je korisnik iz Zagreba zatražio mišljenje zajednice o ceni sirove gradnje.

Ponuda koja je izazvala dilemu

Autor objave naveo je da je za kuću od 240 kvadrata bruto površine (uključujući garažu i terasu) i klasičnom gradnjom ciglom, dobio ponudu od 150.000 evra za sirovu gradnju sa materijalom, a 60.000 evra samo za radove (ruke).

Kako je naveo, ponuda mu deluje preskupo, zbog čega je pitao druge korisnike koliko su oni plaćali i kako su dolazili do izvođača radova.

Mnogi ne misle da je skupo

Većina komentara išla je u suprotnom smeru od očekivanja autora. Prema mišljenju iskusnijih, ponuda se uklapa u aktuelne tržišne cene.

- Sirova gradnja se danas kreće od oko 550 do 700 evra po kvadratu bruto. U tom kontekstu, ovo je sasvim korektna ponuda - naveo je jedan korisnik, dodajući da se gradnja po sistemu ‘ključ u ruke’ danas retko spušta ispod 1.400-1.500 evra po kvadratu.

Drugi komentator je precizirao da se u ovom slučaju radi o oko 625 evra po kvadratu bruto, što je ocenio kao „jako dobru cenu“.

Šta dodatno utiče na cenu gradnje

Više učesnika diskusije ukazalo je da pojedini elementi značajno utiču na cenu, iako investitorima često deluju „standardno“:

Krov na četiri strane - znatno skuplji od krova na dve

Velika kvadratura - 240 m² bruto nije mala kuća

Temelji i krov - podjednako skupi bez obzira da li je u pitanju garaža ili stambeni prostor

Gde se najviše gubi novac

Zanimljiv deo rasprave odnosio se na dilemu da li uzeti izvođača koji nudi i materijal ili samostalno nabavljati sve.

Iskusniji korisnici navode da izvođači najviše zarađuju na betonu, armaturi i hidroizolaciji, dok je razlika u ceni kod ostalog materijala manja. Ipak, mnogi su priznali da je logistika veliki stres.

- Ja sam bih radije platio oko 2.500 evra više da ne moram da se bavim koordinacijom pumpe, miksera i rokovima - naveo je jedan komentator.

Više učesnika podsetilo je autora da ovakva vrsta gradnje predstavlja samo prvi korak.

- Kad krene stolarija, instalacije, fasada i ostalo, računaj još barem 200.000 evra - upozorio je jedan korisnik.

Iskustva drugih potvrđuju da ukupna cena kuće često znatno premaši početne procene, naročito kod onih koji prvi put ulaze u gradnju.

Iako je autor objave smatrao da je ponuda previsoka, većina komentara ukazuje da se ona uklapa u trenutne tržišne okvire u Zagrebu i okolini. Rast cena rada, materijala i složenijih građevinskih rešenja doveo je do toga da ono što je pre nekoliko godina delovalo skupo, danas postaje, standard.