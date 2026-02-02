Slušaj vest

Cene gradnje porodičnih kuća poslednjih godina snažno rastu, a vlasnici koji tek ulaze u proces često se pitaju da li su ponude koje dobijaju realne ili preterane. Upravo takvu dilemu pokrenula je jedna objava na Redditu, u kojoj je korisnik iz Zagreba zatražio mišljenje zajednice o ceni sirove gradnje.

Ponuda koja je izazvala dilemu

Autor objave naveo je da je za kuću od 240 kvadrata bruto površine (uključujući garažu i terasu) i klasičnom gradnjom ciglom, dobio ponudu od 150.000 evra za sirovu gradnju sa materijalom, a 60.000 evra samo za radove (ruke).

Kako je naveo, ponuda mu deluje preskupo, zbog čega je pitao druge korisnike koliko su oni plaćali i kako su dolazili do izvođača radova.

Mnogi ne misle da je skupo

Većina komentara išla je u suprotnom smeru od očekivanja autora. Prema mišljenju iskusnijih, ponuda se uklapa u aktuelne tržišne cene.

- Sirova gradnja se danas kreće od oko 550 do 700 evra po kvadratu bruto. U tom kontekstu, ovo je sasvim korektna ponuda - naveo je jedan korisnik, dodajući da se gradnja po sistemu ‘ključ u ruke’ danas retko spušta ispod 1.400-1.500 evra po kvadratu.

Drugi komentator je precizirao da se u ovom slučaju radi o oko 625 evra po kvadratu bruto, što je ocenio kao „jako dobru cenu“.

Gradnja kuće 2026.
byu/SeatOk6347 infinancije

Šta dodatno utiče na cenu gradnje

Više učesnika diskusije ukazalo je da pojedini elementi značajno utiču na cenu, iako investitorima često deluju „standardno“:

Krov na četiri strane - znatno skuplji od krova na dve

Velika kvadratura - 240 m² bruto nije mala kuća

Temelji i krov - podjednako skupi bez obzira da li je u pitanju garaža ili stambeni prostor

Gde se najviše gubi novac

Zanimljiv deo rasprave odnosio se na dilemu da li uzeti izvođača koji nudi i materijal ili samostalno nabavljati sve.

Iskusniji korisnici navode da izvođači najviše zarađuju na betonu, armaturi i hidroizolaciji, dok je razlika u ceni kod ostalog materijala manja. Ipak, mnogi su priznali da je logistika veliki stres.

- Ja sam bih radije platio oko 2.500 evra više da ne moram da se bavim koordinacijom pumpe, miksera i rokovima - naveo je jedan komentator.

Više učesnika podsetilo je autora da ovakva vrsta gradnje predstavlja samo prvi korak.

- Kad krene stolarija, instalacije, fasada i ostalo, računaj još barem 200.000 evra - upozorio je jedan korisnik.

Iskustva drugih potvrđuju da ukupna cena kuće često znatno premaši početne procene, naročito kod onih koji prvi put ulaze u gradnju.

Iako je autor objave smatrao da je ponuda previsoka, većina komentara ukazuje da se ona uklapa u trenutne tržišne okvire u Zagrebu i okolini. Rast cena rada, materijala i složenijih građevinskih rešenja doveo je do toga da ono što je pre nekoliko godina delovalo skupo, danas postaje, standard.

Biznis Kurir

