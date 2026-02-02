Slušaj vest

Nakon najave da najjeftiniji hleb u Srbiji dobija novu cenu, došlo je do korekcije iste.

Maksimalna maloprodajna cena hleba "sava" od danas je 65 dinara, a maksimalna proizvođačka cena je 55,74 dinara. Vlada Srbije donela je Uredbu o obaveznoj proizvodnji i prometu hleba od brašna "T-500" 29. januara.

Dosadašnja cena hleba "sava" bila je 62 dinara.

Razlozi poskupljenja

Nedavno su o razlozima poskupljenja hleba govorili mnogi stručnjaci, među kojima i Zoran Pralica, Predsednik Unije pekara Srbije. On kaže da su ovo koraci koji se primenjuju u cilju praćenja profita:

- Ukoliko želimo da imamo plate koje su 1500 evra u proseku, cene se povećavaju. Najviše je uticala nekad cena brašna na cenu vekne hleba, a brašno je sada stabilno. Međutim, imali smo dva puta povećanje minimalca, što je jako uticalo. Kada povećate minimalac, morate ii ostalim radnicima da povećate. Zatim dostavna vozila su povećana, imamo knjigovodstvo, uniforme i tako dalje. Imamo mnogo izdataka. To je sve uticalo na formiranje cene hleba - kaže Pralica.

Ministar poljoprivrede Dragan Glamočić je gostovanjem na Kurir televiziji istkao da pekari ne moraju zarađivati na hlebu, već da povećaju cenu ostalih proizvoda a da cenu hleba zadrže kao socijalnu kategoriju, o čemu je Pralica i govorio:

- Hleb i jeste socijalna kategorija. To je blaga korekcija cena, nije povećanje. To direktno utiče na to da pekara zaradi nešto. Industrijski pekari nisu isto kao oni mali što ih viđate na ulici. Mi ne možemo gradove da ostavimo bez velikih proizvodnja. Mi periodično iz saglasnost ministarstva i vlade povećavamo za 3 dinara cenu hleba. Napravimo troškove kalkulacija.