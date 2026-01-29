Slušaj vest

Hleb se ponovo vraća u fokus javnosti, uz najave korekcija cene koje pokreću pitanja o tome šta se danas zaista menja u njegovoj proizvodnji. Pominje se pomeranje cene na 65 dinara već početkom februara, ali i dalji, postepeni koraci tokom godine. Iza tih najava stoji potreba da se jasno sagledaju razlozi, tempo i okvir u kome se donose odluke o ceni najosnovnije namirnice.

Kako se hleb manje jede nego ranije, a pekarski sektor prolazi kroz tihe, ali važne promene, ključno je razumeti da li postepene korekcije mogu da obezbede stabilnost sistema i održivost proizvodnje u mesecima koji dolaze.

Prof. dr Ivan Arnautović, ekonomista govorio je o poskupljenju i šta na njega utiče:

- Ova korekcija od 3 dinara nije velika. Međutim, ako gledamo sa psihološkog aspekta, mi vučemo trag nemaštine iz ranijih vremena. U pekari su obavezni da proizvode Sava hleb. Razumem da su i oni opterećeni i da u Srbiji ne postoji jeftina radna snaga, energenti. Ovo je nasleđe iz ranijeg perioda. Niko u ragionu nema socijalnu kategoriju. U slobodnoj ekonomiji vi ne možete nikom da diktirate cene, ali se gleda ono što stoji iza toga. Da li je kao lanac plaćam neke dodatne marže i tako dalje.

Razlozi poskupljenja

Zoran Pralica, Predsednik Unije pekara Srbije, kaže da su u stalnoj komunikaciji sa Ministarstvom trgovine, te da su ovo koraci koji se primenjuju u cilju praćenja profita:

- Ukoliko želimo da imamo plate koje su 1500 evra u proseku, cene se povećavaju. Najviše je uticala nekad cena brašna na cenu vekne hleba, a brašno je sada stabilno. Međutim, imali smo dva puta povećanje minimalca, što je jako uticalo. Kada povećate minimalac, morate ii ostalim radnicima da povećate. Zatim dostavna vozila su povećana, imamo knjigovodstvo, uniforme i tako dalje. Imamo mnogo izdataka. To je sve uticalo na formiranje cene hleba - kaže Pralica i napominje:

- Mi smo još pre 5 godina krenuli sa ovom akcijom da imamo višu cenu hleba. Pre 5 godina smo bili u situaciji da sve industrijske pekare budu zatvorene, tu nam je mnogo Vlada Republike Srbije pomogla, gde smo mi preko robnih rezervi dobijali brašno. Uspeli smo da sačuvamo pekare, jer nam je postojala opasnost da neko iz inostranstva kupi naše pekare i krene da diktira cenu hleba, kao što je bilo sa mlekom.

Ministar poljoprivrede Dragan Glamočić nedavno je gostovanjem na Kurir televiziji istkao da pekari ne moraju zarađivati na hlebu, već da povećaju cenu ostalih proizvoda a da cenu hleba zadrže kao socijalnu kategoriju, o čemu je Pralica i govorio:

- Hleb i jeste socijalna kategorija. To je blaga korekcija cena, nije povećanje. To direktno utiče na to da pekara zaradi nešto. Industrijski pekari nisu isto kao oni mali što ih viđate na ulici. Mi ne možemo gradove da ostavimo bez velikih proizvodnja. Mi periodično iz saglasnost ministarstva i vlade povećavamo za 3 dinara cenu hleba. Napravimo troškove kalkulacija.

