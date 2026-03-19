Kompanija Promist saopštila je da je pokrenula krivične prijave i sudske postupke u vezi sa, kako navodi, nezakonitim priznanjem duga od 23,5 miliona dolara prema američkoj firmi Nitron LLC, uz poziv nadležnim institucijama da utvrde sve činjenice.

Iz kompanije ističu da su se poslednjih dana u medijima pojavile netačne i nepotpune informacije o njihovom poslovanju, zbog čega traže objektivno i institucionalno razjašnjenje.

Spor oko priznanja duga bez saglasnosti vlasnika

Kako se navodi u saopštenju, sporni dug nije nastao kroz redovno poslovanje, već je rezultat odluka manjinskog suvlasnika Danila Tomaševića, koji je, prema tvrdnjama kompanije, bez saglasnosti skupštine i većinskog vlasnika priznao potraživanje američke firme.

U Promistu tvrde da za takvo potraživanje ne postoji odgovarajuća finansijska dokumentacija, te da će sudski postupci utvrditi sve okolnosti ovog slučaja.

Krivične prijave protiv više aktera

Kompanija je podnela krivične prijave protiv Tomaševića, ali i protiv javnog beležnika kod kojeg je, kako navode, sporan dokument overen i dobio izvršnu snagu.

Istovremeno, Promist je u martu pokrenuo i tužbu protiv kompanije Nitron, uz tvrdnju da je pokušaj naplate duga nezakonit i bez osnova.

Optužbe o pokušaju preuzimanja kompanije

Iz Promista navode da iza celog slučaja stoji pokušaj neosnovanog prisvajanja sredstava i preuzimanja kompanije, kao i povezanih sistema poput Azotare.

Dodaju da je jedan od ranijih pokušaja naplate već odbačen od strane suda kao nezakonit.

Ukazuju na sporne poslovne prakse Nitrona

Kompanija je ukazala i na ranije slučajeve u poslovanju Nitrona, uključujući sporove u inostranstvu i optužbe za netransparentnost, navodeći da takvi obrasci dodatno bude sumnju u zakonitost potraživanja.

"Ne prihvatamo neosnovane dugove"

Iz Promista poručuju da su spremni da izmire sve obaveze koje su zasnovane na zakonitim i proverljivim osnovama, ali da neće prihvatiti, kako navode, neosnovana potraživanja.

„Očekujemo da će kroz institucionalne procese biti utvrđene sve činjenice“, zaključuje se u saopštenju.