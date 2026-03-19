Ministarka zaštite životne sredine Sara Pavkov potpisala je danas ugovore za sufinansiranje projekata zamene, rekonstrukcije i sanacije kotlarnica u 21 lokalnoj samoupravi širom Srbije, što predstavlja rekordan broj podržanih projekata na Javnom konkursu za ovu namenu.

Ministarka je naglasila da je će realizacijom ovih projekata biti napravljen značajan korak ka modernizaciji sistema grejanja i unapređenju kvaliteta vazduha u školama, vrtićima, zdravstvenim ustanovama i drugim javnim objektima širom Srbije.

- Izuzetno sam zadovoljna što sam danas potpisala važne ugovore za sufinansiranje projekata zamene, rekonstrukcije i sanacije kotlarnica u 21 lokalnoj samoupravi, što je rekordan broj do sada. Ovi projekti omogućavaju zamenu starih kotlarnica koje su koristile ugalj i mazut i prelazak na nove sisteme koji koriste ekološki prihvatljivija rešenja kao što su gas, biomasa i toplotne pumpe. Na taj način ne samo da smanjujemo emisiju štetnih gasova i unapređujemo kvalitet vazduha, već uvodimo i energetske uštede, modernizujemo naše škole, vrtiće, domove zdravlja i druge javne ustanove. Ovim projektima biće obuhvaćeno 25 javnih ustanova, zamenjena 33 kotla i ugrađene toplotne pumpe u objektima u kojima nije bilo kotlova - rekla je Pavkov.

Ministarka je istakla da je za ovu namenu Ministarstvo opredelilo 350 miliona dinara, a konkretnu korist od ovih projekata osetiće blizu 2.000 zaposlenih i preko 100.000 korisnika usluga.

- Želim da se zahvalim gradonačelnicima i predsednicima opština, njihovim timovima koji su pratili potrebe svojih sugrađana, i javili nam se sa izuzetno dobrim projektima. Odgovorna politika se meri konkretnim rezultatima, a mi ćemo nastaviti još intenzivnije da radimo kako bi svaki grad i svaki deo Srbije nastavio da se razvija uz važne zelene projekte - poručila je Pavkov.

Na Javni konkurs, koji je raspisan u januaru ove godine, sredstva su dobili: Kruševac, Šabac, Loznica, Jagodina, Mladenovac, Lazarevac, Grocka, Aleksandrovac, Svilajnac, LJig ,Ivanjica, Lučani, Kula, Krupanj, Ćićevac, Titel, Petrovac na Mlavi, Ub, Varvarin, Bač, Vlasotince.