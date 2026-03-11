Slušaj vest

Ministarka zaštite životne sredine Sara Pavkov sastala se danas sa predstavnicima Evropska banka za obnovu i razvoj sa kojima je razgovarala o važnim kapitalnim projektima koji se uz njihovu podršku realizuju u Srbiji, kao i o novim inicijativama koje nas očekuju u narednom periodu.

Ministarka je istakla da ostajemo posvećeni realizaciji velikih kapitalnih projekata i izgradnji zelene infrastrukture, regionalnih centara i postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda.

- Podrška i iskustvo naših evropskih partnera nam je dragoceno, što dokazuje i naša svakodnevna komunikacija i koordinacija u cilju što brže i efikasnije saradnje. Konstatovali smo dobru dinamiku u izgradnji regionalnih centara. Prvi efekti se već vide u RC Pirot gde je puštena u probni rad kompostana za tretman zelenog, biorazgradivog otpada i mulja iz budućeg PPOV-a. Još očigledniji efekti videće se tokom godine kada bude završen RC Kalenić – Ub ka kome će gravitirati 15 lokalnih samouprava. Nastavljamo da radimo i na unapređivanju kvaliteta vazduha uz pomoć kreditne linije Evropske banke za obnovu i razvoj u iznosu od 50 miliona evra - rekla je Pavkov.

Foto: Ministarstvo zaštite životne sredine

Ministarka je podsetila i da je nedavno predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić predstavio ambiciozni plan „Srbija 2030“ sa konkretnim merama koje će doprineti unapređenju kvaliteta života naših građana, a apsolutni prioritet jeste zaštita voda, izgradnja vodovodne i komunalne infrastrukture.

- Održive prirode nema bez održive infrastrukture i baš zbog toga u narednom periodu moramo biti još ambiciozniji i brži u implementaciji konkretnih mera, jer je to ključ za unapređenje i zaštitu životne sredine, u čemu će nam svakako pomoći iskustvo i podrška evropskih partnera - dodala je Pavkov.