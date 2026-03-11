Slušaj vest

Direktor kompanije Expo 2027 Danilo Jerinić izjavio je danas da je bezbednost posetilaca Expo izložbe glavni prioritet i da je izdavanje dozvola za objekte na području Expo regulisano posebnim zakonom, odnosno da se radi o uobičajenoj praksi.

- Izdavanje dozvola za objekte na području Expo regulisano je posebnim zakonom kojim su uređene procedure za izdavanje dozvola za korišćenje objekata koji su neophodni radi uspešne realizacije Expo izložbe - rekao je Jerinić agenciji Beta.

Jerinić je dodao da je donošenje posebnog zakona uobičajeno kod velikih infrastrukturnih projekata, ne samo u slučaju Expo, na šta ukazuje i primer Francuske koja je na isti način postupila prilikom organizacije Olimpijskih igara 2024.

Francuski model za OI

- Danas kada govorimo o Olimpijskim igrama u Parizu, svi kažu da je to bio spektakularan uspeh. A jedna uređena evropska država kao što je Francuska takođe je donela poseban zakon kojim su omogućili ubrzavanje procedure za izdavanje građevinskih dozvola - rekao je Jerinić.

On je dodao da je isto uradio i Japan, gde je prošle godine održana Expo izložba u Osaki.

Na pitanje da li građani treba da strahuju za svoju bezbednost jer će se objekti koristiti bez upotrebne dozvole, Jerinić je rekao da je bezbednost građana na prvom mestu i da objekti mogu da se koriste kada dobiju pozitivno mišljenje Komisije za tehnički pregled.

- Tehnička komisija potvrđuje stabilnost i sigurnost konstrukcije, kvalitet izvedenih radova, ateste za ugrađene materijale i protipožarnu zaštitu. Napominjem da je upotrebna dozvola samo formalni čin kojim se konstatuje da je Komisija za tehnički prijem potvrdila da su objekti bezbedni za korišćenje - naveo je Jerinić.

On je istakao da briga o bezbednosti posetilaca nije samo pitanje zakona srpskih vlasti.

- Naš rad prati 184 zemlje članice Međunarodnog biroa za izložbe. Upravo su sada u Beogradu delegati iz zemalja učesnica koji nadgledaju tok radova i koji ne bi dali zeleno svetlo za dolazak posetilaca iz tih zemalja da objekti nisu bezbedni - rekao je Jerinić.