Jedan ciklus pranja može potrošiti i do 1,5 kWh, a ako veš mašinu koristite 3-4 puta nedeljno, mesečna potrošnja može biti 20 do 40 kWh. Na godišnjem nivou to nije zanemarljivo. Ali, račun može biti i do 30 odsto manji ukoliko mašinu koristite optimalno.

Navike koje koštaju više

Najveći krivac za veliku potrošnju struje je visoka temperatura, jer se 70-80 odsto energije troši na zagrevanje vode. Tako na primer, pranje veša na 60°C troši i duplo više struje nego na 30–40°C.

Još jedna česta greška je uključivanje poluprazne mašine – ona tada troši gotovo isto energije kao kada je puna. Stručnjaci savetuju da bubanj bude optimalno napunjen, ali bez preterivanja.

Eko program štedi više nego što mislite

Eko-programi koriste manje energije i nižu temperaturu. Na godišnjem nivou razlika na računu može biti itekako primetna.

Perete danju? Plaćate više!

Koristite noćnu tarifu, jer je tada struja četiri puta jeftinija. Na taj način opraćete isti veš, ali uz znatno manji trošak.