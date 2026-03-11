Slušaj vest

Republička tržišna inspekcija je u pet od 20 obavljenih kontrola na benzinskim pumpama utvrdila nepravilnosti u vezi sa formiranjem cena goriva, saopšteno je iz Inspektorata Republike Srpske.

U pet slučajeva prekršena Uredba o ograničavanju marže

- Do sada je izvršeno 20 kontrola koje su obuhvatile način formiranja cena od početka godine. U pet slučajeva utvrđeno je da se trgovci nisu pridržavali Uredbe o ograničavanju marže prilikom formiranja cena tečnih naftnih derivata, zbog čega će biti sankcionisani u skladu sa zakonom. Ovom uredbom propisana je novčana kazna od 10.000 KM (600.000 dinara) za privredno društvo koje se ne pridržava propisane marže, kao i kazna od 5.000 KM (300.000 dinara) za odgovorno lice u tom društvu - ističu iz Inspektorata.

Kažnjavanje i zbog nedostavljanja podataka resornom ministarstvu

Dodaju da su, u skladu sa Zakonom o trgovini, trgovci dužni da resornom ministarstvu dostavljaju podatke o cenama, promenama cena robe i usluga, zalihama, maržama i druge informacije radi praćenja efekata mera ekonomske politike u oblasti tržišta i trgovine.

- U tri slučaja utvrđeno je da trgovci nisu blagovremeno dostavili navedene podatke, pa će po tom osnovu biti sankcionisani novčanom kaznom od 800 KM (48.000 dinara) za privredno društvo i 300 KM (18.000 dinara) za odgovorno lice - pojašnjavaju iz ove institucije.

Foto: Nemanja Nikolić

Kontrole obuhvataju dokumentaciju i raniji period poslovanja

S obzirom na to da u Republici Srpskoj postoji oko 500 benzinskih pumpi, iz inspekcije ističu da potrošači treba da znaju da se kontrola vrši uvidom u poslovnu dokumentaciju trgovaca, kalkulacije cena i izdate fiskalne račune.

- Ukoliko inspektor određenog dana nije izvršio kontrolu na nekoj pumpi, to ne znači da taj objekat neće biti kontrolisan naknadno, jer se pregledom dokumentacije proverava i prethodni period poslovanja, a ne samo stanje na dan kontrole - kazali su iz Inspektorata.

Od čega zavisi maloprodajna cena goriva

Pojasnili su da je u dosadašnjim kontrolama utvrđeno da su korekcije cena izvršene početkom marta.

- Inspekcijski nadzor obuhvata privredne subjekte koji u svom prodajnom lancu imaju veliki broj benzinskih stanica širom Republike Srpske, ali ni manji subjekti neće biti izuzeti iz kontrola. Konačna maloprodajna cena goriva po pravilu zavisi od nabavne cene, na koju se obračunava propisani procenat marže. Nabavna cena uključuje fakturnu cenu proizvođača ili dobavljača, uvećanu za zavisne troškove nabavke, poput carinjenja, transporta, skladištenja i špediterskih usluga - objašnjavaju iz Inspektorata.

Ukoliko dođe do rasta nabavne cene, kako navode, doći će i do rasta maloprodajne cene.

- Međutim, za količine koje se nalaze na zalihama, a nabavljene su ranije po nižim cenama, marža se obračunava na cenu po kojoj je tada izvršena nabavka - zaključili su iz Inspektorata.