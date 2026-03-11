Slušaj vest

Privredna komora Srbije, kompanija Simens Srbija i udruženje „Inženjerka godine“ raspisali su izbor za inženjerku 2026. godine kako bi inspirisali i motivisali mlade žene u Srbiji za studije i kasniju karijeru u inženjerskoj struci i oblasti STEM-a (nauke, tehnologije, inženjerstva i matematike) generalno. Prijava je otvorena od danas do 31. marta, a kandidatkinje mogu same da se prijave ili, uz njihovu saglasnost, to može da učini poslovna organizacija u kojoj su zaposlene.

Prijava za "Inženjerku godine" vrši se onlajn putem obrasca na https://inzenjerka-godine.rs/sr/prijava/, a više informacija o konkursu i inicijativi dostupno je na pomenutom veb-sajtu.

Četvrti izbor za "Inženjerku godine"

"Inženjerka godine" predstavlja inicijativu koja se po četvrti put realizuje u Srbiji sa ciljem da se široj javnosti predstave inženjerke iz različitih kompanija i institucija, one koje bi svojom ličnošću i radom mogle da budu primer i inspiracija mladim ženama koje se nalaze pred izborom budućeg zanimanja. Dodatno, cilj je i da se povežu privredni subjekti u Srbiji kao i privreda i obrazovni sistem u cilju promocije inženjerskih poziva, a sa akcentom na rodnu ravnopravnost kao standard koji omogućava najbolje korišćenje raspoloživog ljudskog kapitala.

Nakon javnog konkursa koji je ove godine otvoren do 31. marta, javnosti će biti predstavljeno 10 finalistkinja za koje bude procenjeno da svojom ličnošću i radom mogu da inspirišu mlade za studije i karijeru u inženjerstvu. Prilikom ovog izbora, naglasak neće biti na karijernim postignućima kandidatkinja, već na njihovim zaslugama ili potencijalu da kao inženjerke budu primer mlađim generacijama žena.

O tome ko će među 10 kandidatkinja biti proglašen „Inženjerkom godine“ odlučuju četiri žirija sa podjednakim udelom glasova u procesu odlučivanja (po 25 odsto), a to su: kandidatkinje za „Inženjerku godine“ (nominuju među sobom), predstavnici medija, učenici i profesori srednjih škola kao i predstavnici organizatora i partnera.

Proglašenje „Inženjerke godine“ očekuje se u junu ove godine.

Inicijativa se zahvaljuje partnerima i pokroviteljima inicijative (Privrednoj komori Srbije, kompanijama Simens Srbija, Komtrejd i Šaomi) za dosadašnju podršku.