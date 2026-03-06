Slušaj vest

Austrijska vlada i Privredna komora Austrije pružaju podršku da se pronađe prihvatljivo rešenje za problem sa kojim se suočavaju profesionalni vozači kamiona iz Srbije i regiona prilikom ulaska i boravka u zemljama Evropske unije, izjavio je predsednik Privredne komore Srbije Marko Čadež, nakon sastanaka u Beču sa predstavnicima austrijskih institucija i privrede.

Čadež je u austrijskoj prestonici razgovarao sa Severinom Gruberom, generalnim sekretarom Ministarstva privrede, energetike i turizma Austrije i sa Martom Šulc, predsednicom Privredne komore Austrije.

Kako je istakao, na sastancima je naišao na razumevanje za probleme sa kojima se suočavaju transportne kompanije i vozači kamiona zbog primene šengenskih pravila 90/180, koja ograničavaju dužinu boravka u Evropskoj uniji. Austrija i njene institucije razumeju značaj ovog pitanja za transportni sektor i podržavaju inicijativu da se pronađe prihvatljivo i održivo rešenje za vozače i za institucije u Briselu, dodao je Čadež.

Foto: Edvard Molnar/MTI

Imamo veliku podršku naših partnera da zajedno pronađemo model koji bi omogućio vozačima kamiona iz Srbije i regiona da nesmetano obavljaju svoj posao. To je važno ne samo za Srbiju, već i za evropske lance snabdevanja, rekao je Čadež.

Podsetio je na pozitivan pristup Hrvatske rešavanju problema i da je Ministarstvo unutrašnjih poslova Hrvatske predložilo izmenu Zakona o strancima kako bi se olakšao položaj vozača iz regiona Balkana. Predložene izmene predviđaju uvođenje vize za duži boravak, koja već postoji u zakonodavstvu, a koja bi važila godinu dana umesto dosadašnjih 30 dana.

Predsednik PKS je dodao da je tokom sastanka sa Martom Šulc razgovarano i o dugogodišnjoj saradnji dve komore, koja je dala značajne rezultate u modernizaciji komore i poslovnog okruženja u Srbiji, kao i o saradnji u oblastima digitalizacije, veštačke inteligencije i robotizacije.

Na sastancima sa austrijskim partnerima bilo reči o sektoru energetike, razvoju infrastrukture – saobraćajne, informacione i telekomunikacione – kao i o razvoju zelenih tehnologija.

„Privredna komora Austrije je na neki način mentorska komora Privredne komore Srbije. Zajedno smo pre više od deset godina započeli proces reorganizacije, uz njihovu snažnu podršku u uvođenju dualnog obrazovanja i razvoju Centra za digitalnu transformaciju, preko kojeg smo pomogli transformaciju skoro 7.000 malih i srednjih preduzeća u Srbiji“, podsetio je Čadež.

Sagovornici su razgovarali i o budućim zajedničkim projektima, kao i o pripremama za Expo 2027, gde se očekuje značajno učešće austrijskih kompanija.

„Planiramo niz zajedničkih aktivnosti do 2027. godine, uključujući poslovne delegacije, događaje u više regiona Austrije i veliki biznis forum u Beču na jesen“, najavio je Čadež.

“Veliko je zadovoljstvo da ovde kod nas u Austriji, u Beču, ugostimo gospodina Čadeža, predsednika Privredne komore Srbije. Vodili smo veoma dobar i konstruktivan razgovor, i naravno dotakli smo se i teme Expo 2027, na kojem Austrija želi da se predstavi zajedno sa svojim kompanijama i tome se veoma radujemo“, izjavila je Marta Šulc, predsednica Privredne komore Austrije.

Sagovornici su ukazali i na odličnu dosadašnju saradnju sa austrijskim Expo timom i Ambasadom Srbije u Austriji, uz očekivanje da će takva praksa biti nastavljena u narednom periodu.