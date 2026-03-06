Slušaj vest

Pošta Srbije saopštila je da je počev od 3. marta 2026. godine privremeno obustavljen međunarodni poštanski saobraćaj sa nekoliko zemalja sa Bliskog istoka.

Reč je o, kako je precizirano, obustavi međunarednog poštanskog saobraćaja sa Izraelom, Libanom, Saudijskom Arabijom i Ujedinjenim Arapskim Emiratima.

Prijem pošiljaka za navedene destinacije privremeno se obustavlja, naglašeno je u saopštenju.

Ovo je samo još jedan u nizu vidova saobraćaja koji se redukuje ili obustavlja sa zemljama Bliskog istoka otkako su krenuli sukobi u ovom delu sveta.

Podsetimo, avio saobraćaj do i od Bliskog istoka mnoge avio - kompanije su ukinule ili su ga znatno redukovale, a otkako su krenuli sukobi avio - karte su znatno poskupele za linije čije su polazne ili presedačke tačke zemlje Bliskog istoka.

Osim toga, od početka sukoba, kako prenose mediji, i pomorski brodski saobraćaj u zoni Bliskog istoka je redukovan.