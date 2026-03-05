Slušaj vest

Upravo u takvoj dilemi našao se jedan Hrvat koji je planirao kupovinu novogradnje, a onda dobio predlog koji ga je ozbiljno zbunio.

Umesto klasične prodaje i momentalnog prenosa vlasništva, prodavac mu je ponudio aranžman zbog kojeg bi formalno ostao vlasnik još neko vreme, iako bi novac već bio isplaćen u celosti. Zbunjen, kupac se obratio internetu sa pitanjem – šta sve tu može poći po zlu?

Na Reditu je potom detaljno opisao situaciju. Vlasniku stana još nije istekao rok od dve godine (rok u Hrvatskoj) od kupovine stana, što znači da bi u slučaju prodaje morao da plati porez na dobit (kapitalna dobit).

Kako bi to izbegao, predložio je sledeće rešenje: kupac bi odmah isplatio pun iznos po potpisivanju predugovora i mogao bi odmah da se useli, ali bi stan formalno ostao na ime prodavca do isteka dvogodišnjeg roka?!

Kupac je pitao koje su sve potencijalne opasnosti i kako da se maksimalno pravno zaštiti, osim samog predugovora. Takođe ga je zanimalo da li je ovakav model prodaje uopšte uobičajen ili je reč o svojevrsnoj "sivoj zoni".

"Nema osobe koja bi na to pristala"

Odgovori su bili brutalno iskreni. Mnogi su poručili da tu nema nikakve sive zone, već da je reč o čistom riziku.

"Ti da mu isplatiš novac, a stan ostane na njemu jer je tako zgodnije? Nema osobe koja bi na to pristala", glasio je jedan od komentara, dok je drugi bio još kraći: "Bratko, ne radi to."

Jedan korisnik je pobrojao sve scenarije koji bi mogli da se dogode: prodavac može stan ponovo da proda, da ga optereti hipotekom, da uđe u brakorazvodnu parnicu pa da stan postane predmet podele imovine, a u najgorem slučaju – može i da premine, što dodatno komplikuje situaciju.

Puno komplikacija

Ako bi se kupac ipak odlučio na takav aranžman, savet je bio da bez advokata ne ulazi u posao, kao i da obavezno obezbedi solemnizovani predugovor, tabularnu izjavu i zabeležbu u zemljišnim knjigama. Čak i tada, upozoravaju pojedini, rizik ne nestaje u potpunosti.

Neki su skrenuli pažnju i na mogući krivični aspekt, navodeći da bi kupac, čak i ako sve prođe bez problema, praktično učestvovao u izbegavanju poreza.

Pojedini komentatori zapitali su se i kakvu tačno korist kupac ima od takvog dogovora, budući da stan za koji je platio ne bi odmah bio u njegovom vlasništvu.

"Koju ti tačno korist imaš od toga da kupiš stan koji neće biti u tvom vlasništvu?", glasio je jedan od komentara.

Kao alternativu, predloženo je da se zaključi ugovor o zakupu do isteka roka, uz unapred dogovorenu cenu, pri čemu bi se kirija uračunavala u konačnu kupoprodajnu cenu.

"Jesi li idiot?"

Autor objave pojasnio je da bi angažovao advokata i da prodavac pristaje na sve pravne mehanizme zaštite, uključujući predugovor i tabularnu izjavu. Takođe, navodno nudi i nešto nižu cenu ako se dogovor postigne na ovaj način.

Međutim, ni to nije ubedilo komentatore.

"Jesi li idiot? Odgovor na to ti daje i odgovor da li treba da pristaneš", zaključio je na kraju jedan korisnik Redita.