Putevi Srbije podneli su Ministarstvu zaštite životne sredine zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu za petlju Tranšped u čvoru broj A129 na km 219+435 državnog puta IA reda.

Predmet ovog zahteva je, kako je navedeno, rekonstrukcija petlje Tranšped koja predstavlja vezu auto - puta sa naseljima Vrčin i Zuce preko lokalnog puta i veze sa državnim putem IIA (Beograd - Beli Potok - Mladenovac).

- Lokalni putevi služe i za pristup poljoprivrednim površinama, pojedinim objektima i kompleksima. Dva lokalna puta, koja se vezuju sa naseljem Zuce, ukurštaju se sa železničkom prugom Beograd-Velika Plana, jedan u nivou a drugi denivelisano. U zoni postojećeg čvora "Tranšped", izgrađeno je nekoliko kompleksa različitih namena, sa otvorenim i zatvorenim skladištima, poslovnim prostorima, parking površinama kao i autobuska okretnica gradskog prevoza - navodi se u zahtevu.

Projektom rekonstrukcije predviđeno je proširenje ulivno/izlivnih traka na deonicama, kao i proširenje pripadajućih rampi u okviru postojeće saobraćajne infrastrukture.

Radovi će se, kako je naglašeno, izvoditi u okviru postojećeg saobraćajnog koridora, što omogućava minimalne promene u postojećem okruženju i infrastrukturi.

Prema uslovima Zavoda za zaštitu prirode Srbije lokacija na kojoj se planira rekonstrukcija objekta (petlja Tranšped) ne nalazi se unutar zaštićenog područja za koje je sproveden ili pokrenut postupak zaštite, kao ni u prostornom obuhvatu ekološke mreže Srbije, dodaje se.

Projekat rekonstrukcije postrojeće petlje Tranšped, kako se napominje, podrazumeva smanjenje negativnog uticaja puta na nastanak i posledice saobraćajnih nezgoda, odnosno unapređenje bezbednosti saobraćaja, kao i smanjenje negativnih efekata uz minimalna ulaganja finansijskih sredstava za izgradnju elemenata puta i poboljšanje funkcionisanja saobraćaja, maksimalnu protočnost saobraćaja i minimum ekoloških posledica.