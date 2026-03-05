Slušaj vest

Dok se globalna energetska mapa ubrzano menja usled sukoba na Bliskom istoku, budućnost naftnog sektora u Srbiji mogla bi biti definisana u naredne tri nedelje. U razgovoru za Biznis Kurir na Kopaonik biznis forumu Milenko Janković, generalni direktor "MOL Srbije", otkrio je ključne detalje o potencijalnom preuzimanju većinskog udela u Naftnoj industriji Srbije (NIS) od ruske strane, ali i o tome kako će se kriza u Iranu odraziti na džepove vozača u Srbiji.

Čeka se odluka Vašingtona

Glavna tema u kuloarima foruma je sudbina pregovora između MOL-a i ruskih vlasnika NIS-a. Janković potvrđuje da je proces u završnoj fazi, ali da poslednju reč ima američka administracija, odnosno Kancelarija za kontrolu strane imovine (OFAC).

- Očekujemo odgovor OFAC-a do 24. marta. Ne mogu komentarisati da li će to biti ranije ili kasnije, ali nadamo se pozitivnom ishodu. Realizacija ovog ugovora značila bi potpuno integrisanje srpske naftne industrije u globalne projekte "MOL grupe", uz apsolutni fokus na sigurnost snabdevanja kao ključni parametar - izjavio je Janković.

* Geopolitička situacija na Bliskom istoku i tenzije sa Iranom već su uzdrmale svetske berze, što direktno utiče na cenu sirove nafte, a samim tim i na cene derivata na pumpama u Srbiji?

- Sirova nafta, tj. "brent", prešla je granicu od 80 dolara, kretala se između 81 i 82 dolara po barelu. To je osnovni ulazni parametar za proizvodnju goriva. Potrebno nam je malo vremena da vidimo kako će se ovo preneti dalje. Tržišta reaguju odmah i burno, ali s druge strane mogu i brzo da se smire, zavisno od toga koliko će sukobi potrajati. Moramo sagledati situaciju šire - objašnjava Janković.

Više izvora snabdevanja

* Kako se MOL štiti od ovakvih nepredviđenih potresa?