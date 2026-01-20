Slušaj vest

Onima koji imaju višak nekretnina, pa ih iznajmljuju mnogi zavide jer je taj biznis vrlo unosan. Međutim, u poslednje vreme sve češće se dešava neprijatna situacija da se podstanar bez najave odseli.

Iskustva iz jedne ankete pokazuju da se dobro izdavanje ne svodi na sreću, već na dobru pripremu. Najviše glavobolje stanodavcima zadaju podstanari koji pobegnu, a za sobom ostave dugove. Sada imamo sve češći slučaj da beže noću!

Kako izbeći takve neprijatne situacije

Jasna komunikacija, realna očekivanja, dokumentovano stanje stana i precizan dogovor pre useljenja najčešće prave razliku između korektnog odnosa i problema.

Stanodavaci ukazuju na to da najveći izazov nije izdati stan, već ga izdati pouzdanom zakupcu bez neprijatnih iznenađenja. Najviše glavobolje stanodavcima zadaju podstanari koji pobegnu, a za sobom ostave dugove, piše Euronews.

Osim kašnjenja sa plaćanjem kirije i režija, stanodavci kao najveće probleme navode i oštećenje nameštaja i opreme, izlazak iz stana pre dogovorenog roka, prekomernu buku i pritužbe komšija i useljenje dodatnih osoba bez saglasnosti.

Ko su najčešće "odbegli podstanari"

U poslednje vreme sve češće se dešava neprijatna situacija da podstanar bez najave odseli, a da iza sebe osim duga za kiriju ostavi i neplaćene račune i ruiniranu nekretninu, prenosi Euronews reči predsednika Udruženja stanodavaca Srbije Dragana Cvijetićanina.

On napominje da nema nikakvih pravila kada su u pitanju ovi nepredvidivi podstanari, jer se dešava da neki od njih redovno plaćaju nekoliko meseci, pa onda odu bez traga, ali i da odmah posle mesec dana, pokupe stvari i odu. Češće se, međutim, dešava da preko noći napuštaju stanove koje su zakupili kao nameštene, dok iz onih koji se iznajmljuju prazni ređe "beže", jer je to logistički teže, zbog prevoza stvari i njihovog nameštaja.

Cvijetićanin kaže da više prijava stiže iz velikih gradova, dok se u manjim mestima retko dešava da se neko tako nekorektno ponaša, jer nema ni mnogo prostora za to, pošto se ljudi poznaju.

"Odbegli podstanari" najčešće su, kaže on, samci, a ređe parovi ili porodice.

Da li je ugovor prazno slovo na papiru?

Koliko u takvim slučajevima pomaže ugovor o zakupu stana, šta je realna zaštita, a gde stanodavci ostaju prepušteni sami sebi, objasnio je nedavno advokat Jovanka Zečević.

Iako se često smatra da ugovor predstavlja čvrstu garanciju sigurnosti, u praksi njegova moć ima ozbiljna ograničenja, posebno u situacijama kada stanari odluče da jednostavno nestanu.

- Ne može mnogo. Ali, s druge strane, ne možete ni bez ugovora. Ne možemo da savetujemo da se ne zaključi ugovor. Ali, ukoliko pobegnu stanari noću, onda nam ostaje, naravno, muka - kaže.

Kako objašnjava Zečević, problem najčešće nastaje u trenutku kada dospevaju obaveze, pa stanari odlaze upravo tada.

Depozit se uzima uvek i od svakog

U takvim situacijama, depozit često predstavlja jedinu realnu zaštitu za stanodavca. Njegova svrha nije samo pokrivanje eventualne štete, već i neplaćenih računa i kirije. Depozit se, kako navodi, uzima čak i od potpuno korektnih zakupaca, upravo zbog računa koji dospevaju nakon iseljenja.

Nema adrese, nema tužbe

Kada depozit ne postoji ili nije dovoljan, stanodavcima preostaje sud. Međutim, to u praksi često znači ulazak u dugotrajan i komplikovan proces.

- Ono što je bitno i što možda treba reći jeste da kada zaključujete ugovor o zakupu, možda je dobro da zaključite ugovor tako što ćete kod notara, kod javnog beležnika, da overite i stavite klauzulu izvršnosti koja na taj način traje prostora da se odmah ide na postupak izvršenja. Pred javnim izvršiteljima izbegava se sudski postupak, čime kad imate onu vrstu stanara koja neće da napusti stan, ne plaća ni račune, ni zakupninu, možete brže da ga iselite. Kod ovih koji su fini, plaćaju zakup, ali se isele noću i onda ne plate nijedan od računa, imate drugi problem, to je da imate dovoljan depozit da to platite. Ako to nemate, onda, nažalost, ostaje sudski postupak koji nije mnogo zahvalan, a opet je pitanje adrese gde ćete mu uručiti samu tužbu - objasnila je Zečević.

Cvijetićanin dodaje da se stanodavci nekad čak i teše, da je podstanar koji pobegne ipak "manje zlo" od onog koji ne želi da ode iz stana koji je iznajmio, a ne plaća ni kiriju, ni račune.