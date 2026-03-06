Slušaj vest

To je oko 0,69% celokupnog američkog odbrambenog budžeta za 2026. godinu.

Turska agencija Anadolija procenjuje da su SAD potrošile 779 miliona dolara u prvih 24 sata operacije. Kako su operacije nastavljene, ukupni operativni troškovi američkih ofanziva dostigli su približno 3,3 milijarde dolara, a podaci Centra za strateške i međunarodne studije pokazuju sličan iznos.

Pored operativnih troškova, SAD su izgubile značajnu vojnu tehniku u iranskim odmazdnim udarima. Prema procenama turske agencije, SAD su već izgubile oko 2,52 milijarde dolara.

Gubici američke imovine

Glavni doprinos gubicima je američki radarski sistem za rano upozoravanje AN/FPS-132 u vazduhoplovnoj bazi Al-Udeid u Kataru, vredan 1,1 milijardu dolara, koji je u subotu pogođen iranskom raketom. Katar je potvrdio da je radar pogođen i oštećen.

U nedelju su tri aviona F-15E Strike Eagle izgubljena u incidentu sa prijateljskom vatrom u koji je umešana kuvajtska protivvazdušna odbrana. Iako je svih šest članova posade preživelo, avioni nisu - a troškovi njihove zamene procenjuju se na 282 miliona dolara.

Američki zvaničnici, govoreći za CBS News, rekli su da su do sada oborena tri drona MQ-9 Riper, koji pripadaju američkom vazduhoplovstvu, uz procenjenu vrednost od 90 miliona dolara.

Tokom svog prvog napada u subotu, Iran je pogodio sedište Pete flote američke mornarice u Manami, Bahrein, uništivši dva satelitska komunikaciona terminala i nekoliko velikih zgrada.

Sa društvenih mreža identifikovano je da su ciljani SATCOM terminali kao AN/GSC-52B, uz procenjenu cenu od 20 miliona dolara, uzimajući u obzir troškove raspoređivanja i instalacije.

Pored SATCOM terminala izgubljenih u Bahreinu, satelitski snimci koje je analizirao New York Times iz kampa Arifjan u Kuvajtu pokazuju da su uništena još tri radara, što je dovelo do troškova od oko 30 miliona dolara.

Od početnih izveštaja o uništenoj radarskoj komponenti AN/TPY-2 antibalističkog raketnog (ABM) sistema THAAD raspoređenog u industrijskom gradu Al-Ruvais u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, čini se da je uništen najmanje još jedan AN/TPY-2 sistem u vazduhoplovnoj bazi Muvafak Salti u Jordanu. Procenjuje se da vrednost oštećenih radarskih komponenti iznosi 500 miliona dolara svaka. Takođe postoje izveštaji da je još jedan sistem pogođen u UAE, međutim, nije bilo zvanične potvrde niti satelitskih snimaka koji bi potkrepili ovu tvrdnju.

Ukupno, Iran je oštetio američku vojnu imovinu u regionu u vrednosti od oko 2,52 milijarde dolara.

Troškovi američke ofanzive

Prema analizi CSIS-a, početna procena Anadolu od 779 miliona dolara izgleda da predstavlja otprilike dnevni trošak za američke snage.

CSIS procenjuje da će obnavljanje zaliha američke municije na ekvivalentnoj osnovi koštati 3,1 milijardu dolara za prvih 100 sati, pri čemu će troškovi rasti za 758,1 milion dolara dnevno.

Dok američki brodovi "Abraham Linkoln" i "Džerald R. Ford" ostaju u regionu sa svojim kontingentom razarača, oni nastavljaju da troše oko 15 miliona dolara dnevno.

Američki odbrambeni sistemi su takođe intenzivno korišćeni za presretanje iranskih napada. Prema procenama Instituta Pejn, SAD su ispalile približno 180 presretača SM-2/SM-3/SM-6, 90 raketa "Patriot PAC-2/PAC-3" i 40 presretača THAAD.