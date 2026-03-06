Slušaj vest

Nakon višemesečnog pritiska na Indiju da prestane da kupuje rusku naftu, Sjedinjene Američke Države odobrile su Nju Delhiju privremeno izuzeće koje mu omogućava nabavku goriva iz Moskve zbog ograničenja globalnih zaliha nafte izazvanih ratom na Bliskom istoku.

Privremeno izuzeće od 30 dana

"Kako bi se obezbedio dalji protok nafte na svetsko tržište, Ministarstvo finansija izdaje privremeno 30-dnevno izuzeće kojim se indijskim rafinerijama omogućava kupovina ruske nafte", objavio je američki ministar finansija Skot Besent juče na društvenim mrežama, piše Kyiv Independent..

"Ova namerno kratkoročna mera neće doneti značajnu finansijsku korist ruskoj vladi jer odobrava transakcije koje uključuju naftu koja je već na moru", dodao je.

Besent je naglasio da je "Indija ključni partner Sjedinjenih Američkih Država" i napomenuo da Vašington očekuje da će Nju Delhi povećati kupovinu američke nafte.

"Ova privremena mera ublažiće pritisak izazvan pokušajem Irana da svetsku energetiku uzme za taoca", zaključio je.

Preokret u američkoj politici

Prema navodima šest izvora koji su govorili za Rojters, indijske rafinerije već su počele da kupuju milione barela hitnih pošiljki ruske sirove nafte kako bi se izborile sa smanjenim zalihama izazvanim američko-izraelskim ratom u Iranu.

Ova objava usledila je nakon višemesečnog pritiska Vašingtona na Nju Delhi da smanji kupovinu ruske nafte u nastojanju da se ograniči ključni izvor prihoda za ratne napore Moskve u Ukrajini.

Indija je postala jedan od najvećih kupaca ruske nafte nakon početka invazije na Ukrajinu 2022. godine, iako su rafinerije nedavno počele da smanjuju kupovinu usled sve većeg pritiska i pretnji carinama iz Sjedinjenih Američkih Država.