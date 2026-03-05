Slušaj vest

Evropski berzanski indeksi su danas uglavnom u minusu, cene gasa se bliže trogodišnjem maksimumu, dok je cene nafte Brent premašila 84 dolara po barelu, a na tržištu je zavladao strah da će rat Sjedinjenih Američkih Država i Izraela protiv Irana trajati duže nego što se očekivalo.

Sukob je ušao u šesti dan, a Vašington ističe da bi vojna akcija trebalo da traje svega četiri do pet nedelja i da neće prerasti u "beskonačni rat" poput sukoba u Avganistanu ili Iraku, prenosi CNBC.

Eksperti ipak upozoravaju da bi sukob mogao da se zakomplikuje ukoliko iranski režim bude otporan, a postoji mogućnost i da Teheran proširi sukob po celom regionu.

Prema istraživanju javnog mnjenja koje su sproveli Rojters i Ipsos, samo četvrtina anketiranih Amerikanaca podržava napade na Iran.

Analitičari navode da je krajnji cilj operacije i dalje nejasan - od uništavanja iranskog nuklearnog i raketnog programa do mogućnosti promene režima - dok stručnjaci upozoravaju da bi pokušaj svrgavanja vlasti u Iranu zahtevao kopnenu intervenciju, što bi moglo značajno da produži sukob.

Crno zlato ima glavnu ulogu u energetskoj strategiji Foto: Shutterstock

Katar je u ponedeljak obustavio kompletnu proizvodnju tečnog prirodnog gasa (LNG) nakon iranskih napada dronovima na ključna postrojenja u Ras Lafanu i Mesaidu.

Na ovaj način je sa tržišta uklonjeno oko 20 odsto svetske ponude LNG.

Pored toga, Iran je blokirao transport energenata kroz ključnu rutu preko Ormuskog moreuza, što je povećalo zabrinutost za snabdevanje.

Nivo popunjenosti evropskih skladišta gasa iznosi 31 odsto, znatno manje u odnosu na 40 odsto u isto vreme prošle godine.

Indeks Frankfurtske berze DAX je danas u 9.30 sati pao za 0,71 odsto na 24.046,78 poena, francuski CAC 40 za 0,69 odsto na 8.111,21 poen, britanski FTSE 100 za 0,33 odsto na 10.531,02 poena, dok je moskovski MOEX porastao za 0,22 odsto na 2.816,05 poena.

Vrednost američkog berzanskog indeksa Dow Jones je na sinoćenjem zatvaranju berzi porasla za 0,49 odsto na 48.739,41 poen, S&P 500 za 0,78 odsto na 6.869,50 poena, a vrednost indeksa Nasdaq za 1,29 odsto na 22.807,48 poena.

Foto: Shutterstock

Evropski fjučersi gasa za april su se danas na otvaranju berze TTF prodavali po ceni od 54,775 evra za megavat-sat.

Prema aktuelnim podacima, cena sirove nafte je porasla na 77,504 dolara, a cena nafte Brent na 84,014 dolara.

Cena zlata je porasla na 5.145,36 dolara za trojsku uncu, a cena pšenice na 5,7269 dolara za bušel (bušel iznosi 27,216 kg).

Vrednost evra u odnosu na dolar na valutnoj berzi Forex iznosi 1,15864 dolara, što je za 0,42 odsto manje nego na početku trgovine.