Značajan udeo automobila 40,8 odsto analiziranih kroz izveštaje o istoriji vozila u Srbiji pokazuje određeni nivo oštećenja u svojoj istoriji. Dok manja kozmetička oštećenja obično ne utiču na tehničko stanje automobila, vozila čija je prošlost uključivala ozbiljne nesreće takođe su prisutna na putevima u Srbiji.

Studija Kompanija koja vodi podatke o automobilima CarVertical je pokazala da je 1,4 odsto svih proverenih oštećenih automobila u Srbiji imalo evidenciju oštećenja u vrednosti od 50 odsto ili više od tržišne vrednosti vozila.

U praktičnom smislu, to znači da oštećenje na modelima ekonomske klase kao što su Dačia, Reno ili Pežot i dalje može iznositi nekoliko hiljada evra, dok popravke za premium brendove poput BMW-a ili Mercedes-Benza lako mogu dostići desetine hiljada evra.

Istovremeno, 90,6 odsto proverenih oštećenih automobila u Srbiji imalo je oštećenje manje od 20 procenata od svoje vrednosti, što ukazuje da je većina zabeleženih slučajeva oštećenja bila relativno mala.

„Nakon nesreće, osiguravači često daju vlasnicima izbor između popravke automobila ili prihvatanja naknade.

Neki prodavci koriste ovu priliku da poprave vozila što je moguće jeftinije i brzo ih preprodaju, objašnjava Matas Buzelis, ekspert za tržište automobila u carVertical-u.Udeo teško oštećenih vozila varira širom Evrope. Najveći procenat automobila sa oštećenjem vrednim više od polovine njihove vrednosti zabeležen je u Italiji (7,8 procenata), Nemačkoj (7,7 odsto), Švedskoj (5,8) i Španiji (4,5).