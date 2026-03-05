The Dorcol Residence ulazi u završnicu prodaje prve faze. Nakon izuzetnog interesovanja tržišta, u ponudi je ostalo još samo 25 stanova.

Ovo nije nova faza – ovo je poslednja prilika da se postane deo prve, najtraženije etape projekta koji je već prepoznat kao jedan od najkvalitetnijih rezidencijalnih kompleksa u centru Beograda.

Na uglu Dunavske i Knežopoljske ulice, u samom srcu Dorćola, nastaje arhitektonski promišljena celina koja spaja urbani duh grada i savremeni standard stanovanja. Lokacija, funkcionalni rasporedi, pažljivo oblikovani zajednički prostori i vrhunski materijali čine The Dorcol Residence projektom trajne vrednosti.

Kvalitet projekta potvrđuje i saradnja sa renomiranim evropskim brendovima – od italijanskih parketa Listone Giordano, preko vrhunske keramike Atlas Concorde, do aluminijumske stolarije kompanije Schüco, dok je selekcija prirodnog kamena realizovana u saradnji sa kućom Antolini.