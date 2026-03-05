Slušaj vest

Crnogorsko primorje beleži rekordan rast cena nekretnina u prošloj godini, koje su u proseku nadmašile proseke u mnogim regijama Španije i Italije.

Ana Đukić iz jedne od Agencija za nekretnine iz Budve kaže da, ako se uzme u obzir Zakon o legalizaciji, koji direktno ograničava ponudu na nekrentnine sa ispravnom dokumentacijom, uz istovremeni rast cena u novogradnji, svakako očekuje rastući trend cena na tržištu.

- Interesovanje klijenata je usmereno na kupovinu manjih stambenih jedinica, uglavnom garsonjera i jednosobnih stanova - kaže Đukić.

Cene nekretnina u Budvi početkom ove godine zadržale su nivo iz prethodne, kaže Mirko Vujović iz agencije koja se bavi prodajom nekretnina na teritoriji Budve.

- Ne beležimo pad cena. U užem centru Budve cene se kreću od 4.000 do 6.000 evra po metru kvadratnom, u drugoj zoni od 3.000 do 4.000 evra, dok se u trećoj zoni prosek kreće oko 3.000 evra. Nekretnina ispod 3.000 evra po m² je veoma malo na tržištu. Ovde ne ubrajam luksuzne komplekse i kondo hotele na prvoj liniji mora, gde su cene značajno više - kaže Vujović.

Foto: RINA

On kaže da je komparacija crnogorskog tržišta sa stranim često pojednostavljena.

- Španija ima oko 48 miliona stanovnika i teritorijalno je približno 37 puta veća od Crne Gore. Naravno da u pojedinim delovima španske obale postoje nekretnine po nižim cenama nego kod nas - naročito u manje razvijenim ili udaljenijim regijama gde se stanovi mogu naći već od 1.500 do 2.000 evra po metru kvadratnom. Međutim, u najpoznatijim letovalištima poput Marbelje, Ibice ili delova Barselone cene dostižu 7.000 do 12.000 eura po metru kvadratnom, pa i više u ekskluzivnim zonama - kaže on.

Ističe da je stoga važno praviti realna i kontekstualna poređenja.

- Smatram da u javnom prostoru ponekad postoji podcenjivački narativ kada je Crna Gora u pitanju. Imao sam priliku da turistički i poslovno obiđem veliki broj evropskih i svetskih destinacija i odgovorno tvrdim da je Crna Gora jedna od najlepših zemalja na svetu. Kvalitet gradnje u Crnoj Gori nimalo ne zaostaje za Španijom i mnogim drugim evropskim državama - ističe Vujović.

Navodi, međutim, da u Crnoj Gori postoje određeni sistemski izazovi, pre svega infrastrukturni nedostacii sporost administracije – ali se sa sličnim problemima susreću i druge evropske zemlje.

- Činjenica da investitori i kupci iz regiona, Rusije, Ukrajine, Turske, Nemačke, Francuske, Velike Britanije i drugih država kontinuirano biraju Crnu Goru za investiciju ili boravak govori sama za sebe - kaže izmeđuostalog on.

Slovenska plaža, Budva Foto: Shutterstock

Ekonomski analitičar Davor Dokić kaže da ukidanje direktnih letova iz Moskve pravi ogromnu štetu Crnoj Gori, a utiče i na cene u ovoj oblasti kada su ruski državljani u pitanju, a koji su značajni kupci nekretnina.

- U vremenu koje je za nama, u Crnoj Gori je iz Rusije stigao ozbiljan kapital, u visini od nekoliko milijardi evra, koji nije upotrebljen na pravi način. Osim kupovine nekretnina, ruski turisti su bili drugi po broju noćenja, odmah iza srpskih, s tim što su Rusi bili platežno najbolji gosti - navodi Dokić.

Misli da je bilo ishitreno ukidanje letova iz Moskve i da je Vlada Zdravka Krivokapića trebalo da ispregovara da Crna Gora bar dobije adekvatnu kompenzaciju za tu odluku.

Dokić kaže da kada se okonča sukob u Ukrajini treba pokušati povratak na rusko tržište, jer je ono najbolje za Crnu Goru.