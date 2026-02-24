Slušaj vest

Institut Dr Simo Milošević je tokom prošle godine napravio zaokret, od preduzeća koje je poslovalo sa gubitkom i bilo nadomak stečaja, do stabilne i perspektivne kompanije sa pozitivnim rezultatima.

Kako prenosi Radio i televizija Crne Gore, nakon uspešno sprovedene dokapitalizacije u tekućoj godini, u skladu sa planom restrukturiranja predstoje novi potezi koji treba da obezbede potpuni oporavak ove ustanove.

Vlada je u maju prošle godine usvojila plan restrukturiranja koji su pripremili stručnjaci sa Univerzitet Crne Gore, a koji je podržao i najveći mali akcionar Žarko Rakčević, odnosno njegova kompanija Vile Oliva.

Prema rečima direktora Instituta Zorana Kovačevića, i Vlada i Rakčević su do sada ispunili sve obaveze predviđene planom, odnosno kupovinom akcija omogućili su realizaciju dokapitalizacije.

- U tom prvom krugu Vlada Crne Gore uplatila je 4,6 miliona evra za akcije koje su emitovane, a Vila Oliva, shodno svom učešću u kapitalu, 7,49 miliona evra. U drugom krugu, koji je počeo 1. februara, Vlada je otkupila ono što je bila njena obaveza u iznosu od 9,83 miliona evra - naglasio je Kovačević.

Insitut Dr Simo Milošević će dokapitalizacijom rešiti pitanje dugova Foto: Printscreen

Sredstva obezbeđena dokapitalizacijom praktično će biti vraćena u državni budžet, jer će se njima izmiriti dugovanja Instituta prema državi, javnim preduzećima i Opštini Herceg Novi.

- Međutim, u prethodnoj godini mi smo, kako iz prihoda koji je obezbeđen kroz prodaju nekadašnjeg dečijeg odeljenja, tako i iz tekućeg poslovanja, uspeli da rešimo sve dugove koje smo imali prema poveriocima koji nisu u državnom vlasništvu - istakao je Kovačević.

Plan za ovu godinu podrazumeva nove aktivnosti usmerene ka potpunoj finansijskoj i operativnoj stabilizaciji.

- Mi smo već na neki način počeli sa renoviranjem dela kapaciteta. U ovom periodu zimske pauze renovirali smo svih šest liftova u objektu druge faze. Trenutno je u završnoj fazi projektni zadatak za renoviranje svih krovnih površina - kazao je Kovačević.

Udruživanje stručnosti, model javno-privatnog partnerstva i jasna namera Vlade da očuva Institut pokazali su se kao uspešna formula.

- Mi imamo osam odsto rasta noćenja u odnosu na 2024. godinu. Za sada preliminarni rezultati finansijskog poslovanja za 2025. godinu pokazuju da će neto profit Instituta Igalo, nakon svih oporezivanja, biti sigurno veći od tri miliona evra - rekao je Kovačević.