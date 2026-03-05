Kiprani pakuju "ranac za hitne slučajeve": Vlasti izdale detaljno upustvo šta sve treba da sadrži
"Kao meru predostrožnosti, napravite sopstveni ranac za hitne slučajeve sa osnovnim proizvodima, koji možete lako transportovati do skloništa, u slučaju da nadležni organi daju odgovarajuća uputstva", navodi se u saopštenju Ministarstva unutrašnjih poslova Kipra.
Na svom zvaničnom X nalogu, Ministarstvo je objavilo i fotografije, na kojima je do detalja opisano šta sve "ranac za hitne slučajeve" treba da sadrži.
Šta ranac za hitne slučajeve treba da sadrži?
Neophodne potrepštine:
- voda
- novac
- sredstava za ličnu higijenu
- topla odeća
- konzervirana hrana
- baterijska lampa
- lekovi
- prva pomoć
- baterije i powerbank
- pištaljka
- prenosivi radio i
- švajcarski nožić
- zaštitna hirurška maska
Podsetimo, u proteklih nekoliko dana došlo je do više napada na britansku vojnu bazu Akrotiri, koja se nalazi na Kipru.
Jedan dron uspeo je da pogodi bazu i pričinjena je manja šteta.
Juče su borbeni avioni presreli najmanje dva drona koja su ciljala bazu.
U jednom trenutku došlo je do kompletne obustave rada međunarodnog aerodroma Pafos, zbog opasnosti, a građanima koji žive u selima oko Akrotirija savetovano je da ne napuštaju svoje domove.
Takođe, i u utorak ujutru se oglasio alarm za uzbunu u bazi, ali je nakon deset minuta upozorenje ukinuto.
Kurir Biznis/Telegraf