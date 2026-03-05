Slušaj vest

"Kao meru predostrožnosti, napravite sopstveni ranac za hitne slučajeve sa osnovnim proizvodima, koji možete lako transportovati do skloništa, u slučaju da nadležni organi daju odgovarajuća uputstva", navodi se u saopštenju Ministarstva unutrašnjih poslova Kipra.

Na svom zvaničnom X nalogu, Ministarstvo je objavilo i fotografije, na kojima je do detalja opisano šta sve "ranac za hitne slučajeve" treba da sadrži.

Šta ranac za hitne slučajeve treba da sadrži?

Neophodne potrepštine:

voda

novac

sredstava za ličnu higijenu

topla odeća

konzervirana hrana

baterijska lampa

lekovi

prva pomoć

baterije i powerbank

pištaljka

prenosivi radio i

švajcarski nožić

zaštitna hirurška maska

Podsetimo, u proteklih nekoliko dana došlo je do više napada na britansku vojnu bazu Akrotiri, koja se nalazi na Kipru.

Jedan dron uspeo je da pogodi bazu i pričinjena je manja šteta.

Juče su borbeni avioni presreli najmanje dva drona koja su ciljala bazu.

U jednom trenutku došlo je do kompletne obustave rada međunarodnog aerodroma Pafos, zbog opasnosti, a građanima koji žive u selima oko Akrotirija savetovano je da ne napuštaju svoje domove.

Takođe, i u utorak ujutru se oglasio alarm za uzbunu u bazi, ali je nakon deset minuta upozorenje ukinuto.