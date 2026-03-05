Slušaj vest

"Kao meru predostrožnosti, napravite sopstveni ranac za hitne slučajeve sa osnovnim proizvodima, koji možete lako transportovati do skloništa, u slučaju da nadležni organi daju odgovarajuća uputstva", navodi se u saopštenju Ministarstva unutrašnjih poslova Kipra.

Na svom zvaničnom X nalogu, Ministarstvo je objavilo i fotografije, na kojima je do detalja opisano šta sve "ranac za hitne slučajeve" treba da sadrži.

Šta ranac za hitne slučajeve treba da sadrži?

Neophodne potrepštine:

  • voda
  • novac
  • sredstava za ličnu higijenu
  • topla odeća
  • konzervirana hrana
  • baterijska lampa
  • lekovi
  • prva pomoć
  • baterije i powerbank
  • pištaljka
  • prenosivi radio i
  • švajcarski nožić
  • zaštitna hirurška maska

Podsetimo, u proteklih nekoliko dana došlo je do više napada na britansku vojnu bazu Akrotiri, koja se nalazi na Kipru.

Jedan dron uspeo je da pogodi bazu i pričinjena je manja šteta.

Juče su borbeni avioni presreli najmanje dva drona koja su ciljala bazu.

U jednom trenutku došlo je do kompletne obustave rada međunarodnog aerodroma Pafos, zbog opasnosti, a građanima koji žive u selima oko Akrotirija savetovano je da ne napuštaju svoje domove.

Takođe, i u utorak ujutru se oglasio alarm za uzbunu u bazi, ali je nakon deset minuta upozorenje ukinuto.

Kurir Biznis/Telegraf

