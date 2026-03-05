Slušaj vest

Kompanija DP World započela je pretovar tereta na novoj intermodalnoj železničkoj liniji koja povezuje njen terminal u Novom Sadu sa gradom Herne u zapadnoj Nemačkoj, strateškim logističkim čvorištem u industrijskom regionu Rajna–Rur.

Liniju kojom upravlja austrijska transportna kompanija LKW Walter karakterišu tri nedeljna polaska, dok putovanje traje oko 45 sati – što je brže od tradicionalnih dugolinijskih drumskih ruta, uz istovremeno smanjenje emisije ugljen-dioksida i do 80 odsto. Terminal u Novom Sadu time postaje prvi u Srbiji koji nudi ovakvu vrstu redovne intermodalne železničke veze sa Zapadnom Evropom.

Gjokan Jurteken, generalni direktor DP World Novi Sad, izjavio je:

- Povezivanjem Novog Sada sa regionom Rajna–Rur kroz redovnu intermodalnu liniju dodatno jačamo integraciju Srbije u evropske lance snabdevanja i potvrđujemo njenu ulogu strateškog trgovinskog čvorišta u jugoistočnoj Evropi. Ova usluga našim klijentima omogućava bržu i predvidljiviju rutu iz Srbije ka zapadnoj Evropi, smanjujući zavisnost od prekograničnog drumskog transporta, uz veću pouzdanost rasporeda i značajno niže emisije.

Foto: DP World Novi Sad

Železnička linija Novi Sad – Herne pokrenuta je kao odgovor na sve veće regulatorne i operativne pritiske u dugolinijskom drumskom transportu između Srbije i Zapadne Evrope. Kompanije se suočavaju sa nepredvidivim vremenima tranzita, ali i sa rastućim uticajem evropskih pravila za drumski transport, uključujući Entry/Exit System (EES), kao i strožim pravilima mobilnosti vozača, poput ograničenja broja dana koje vozači mogu provesti na teritoriji Evropske unije.

Vladica Ćulafić, komercijalni direktor DP World Novi Sad, rekao je:

- Kako se regulatorni zahtevi za drumski transport širom Evropske unije stalno menjaju, klijenti sve više traže rešenja koja nude veću brzinu, predvidljivost i manju administrativnu složenost. Intermodalni železnički transport pruža upravo to, uz dodatnu prednost merljivog smanjenja emisija ugljen-dioksida.

Foto: DP World Novi Sad

Intermodalni transport kombinuje železnički i drumski prevoz kako bi se postigla veća efikasnost i održivost. Kontejneri se na dužim relacijama prevoze železnicom, dok se prvi i poslednji deo puta obavlja kamionima. Ovakav model značajno smanjuje emisije, potrošnju goriva i zavisnost od vozača u poređenju sa transportom koji se u potpunosti oslanja na drumski saobraćaj.