Primena zakona predviđa unapređenje funkcionisanja unutrašnjeg tržišta, kao i stvaranje preduslova za stabilnije i transparentnije formiranje cena.

Prvi put u Srbiji

Zakon o trgovačkim praksama donosi se prvi put u Srbiji i predstavlja važan iskorak u uređenju unutrašnjeg tržišta.

Značaj ovog zakona ogleda se u sprečavanju nepoštenih trgovačkih praksi i uspostavljanju fer, transparentnih i poštenijih odnosa između svih aktera na tržištu - trgovaca, proizvođača i prerađivača i primarnih poljoprivrednih proizvođača.

Određeni nameti koji su do sada predstavljali deo troškova dobavljača i proizvođača biće ovim zakonom trajno zabranjeni, dok će pojedini biti dozvoljeni isključivo pod jasno definisanim uslovima.

Foto: MUST

Zakon je izrađen u velikoj meri po uzoru na rešenja koja se već primenjuju u Evropskoj uniji, ali sa značajnim proširenjem obuhvata proizvoda i rešenjima koja nisu prisutna u drugim evropskim zakonodavstvima.

Najveći broj zakona u EU je obuhvatio nepoštene trgovačke prakse samo za poljoprivredne i prehrambene proizvode dok je ovim predlogom zakona mnogo širi obuhvat proizvoda čime se pomaže i većem broju snabdevača da poboljšaju svoju svoju poziciju u odnosu na trgovce.

Zakon obuhvata, pored poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda i proizvode od posebnog značaja za snabdevanje tržišta u koje spadaju kućna hemija, proizvodi za ličnu higijenu, kozmetika i drugo, kao i proizvodi od posebnog značaja za poljoprivrednu proizvodnju - sredstva za ishranu i zaštitu bilja i oplemenjivači zemljišta.

Zakonom se uvode jasna pravila i precizne definicije nedozvoljenih trgovačkih praksi koje se smatraju nepoštenim i zato se nalaze na "Crnoj listi", kao i onih koje su uslovno dozvoljene i koje se nalaze na "Sivoj listi".

Ovaj Zakon deo je šireg seta sistemskih rešenja usmerenih ka stvaranju zdravog i održivog poslovnog ambijenta na unutrašnjem tržištu, zasnovanog na savremenoj evropskoj regulativi i dobroj praksi, navode iz ministarstva.