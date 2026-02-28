Slušaj vest

Uredba o ograničenju trgovinskih marži, jedna od ključnih antiinflacionih mera Vlade Srbije, sutra prestaje da važi. Direktor Udruženja za zaštitu potrošača Nenad Bumbić smatra da neće doći do drastičnog skoka cena, ali da će određenog poskupljenja biti. Poručuje da je ključno pitanje zašto na našem tržištu nema dovoljno konkurencije i zbog čega tri trgovca kontrolišu kupovinu.

Posle gotovo šest meseci primene, država će, kako mediji prenose, nakon isteka Uredbe o ograničenju marži uvesti nove privremene mere kako bi tržište ostalo pod kontrolom do usvajanja zakona o nepoštenim trgovačkim praksama.

Nenad Bumbić, direktor Udruženja za zaštitu potrošača, ocenjuje da sutra neće biti ništa drastično drugačije za potrošače - neće biti nekog drastičnog skoka cena niti bilo šta tome slično.

- Možemo očekivati, kada se mere uklone, izvestan rast cena, ali to neće biti nešto drastično u smislu 10, 20 posto. Isto kao kada je uvedena uredba, cene nisu pale za 10, 20 posto, onako kako je to najavljivano gromoglasno i stvoren utisak u javnosti, isto tako sada nećemo ni imati neki baš ekstreman ili značajan rast cena - ističe Bumbić.

Foto: Abdul Razak Latif/Shutterstock, Oxana A/Shutterstock

Podseća na mađarsko i rumunsko iskustvo da je, kad su ukidana određena ograničenja, dolazilo do određenog rasta cena. Što se tiče Srbije u septembru, kada je uvedena uredba i ograničene marže, zabeležen je pad otprilike oko 1,5 do 1,6 posto, a onda posle svakog meseca blagi rast cena 0,5 i oko 0,3 posto.

Kako tri trgovca kontrolišu kupovinu

Bumbić kaže da veruje u dobru volju trgovaca da zarade, kao i da ne bi trebalo da imamo neke iluzije da su oni tu da bi nam doneli jeftiniju hranu i proizvode, već kako bi zaradili što je više moguće.

Pitanje je, kaže, zašto na našem tržištu nema dovoljno konkurencije.To nije nešto specifično samo za Srbiju, nego to muči potrošače od Sjedinjenih Država preko Evrope do Rusije.

- Kod nas je devedesetih bio problem naći proizvod, nešto napraviti. Moć je u kanalima distribucije praktično bila kod proizvođača, a trgovci su bili u tom sistemu malo manje moćni. Onda ste u svakom gradu u Srbiji imali plejadu prodavnica, pa one male privatnike i puno njih kod kojih ste mogli da idete da kupite. A danas u suštini imamo mogućnost da kupujemo kod tri trgovca. I ta tri trgovca praktično kontrolišu šta ja mogu da kupim. Imate čitav niz mesta u Srbiji s jednim trgovcem - objašnjava direktor Udruženja za zaštitu potrošača.

Radnicima se zadaje da promene deklaracije i datume na proizvodima Foto: Stefan Stojanović/Mondo

Naglašava da taj trgovac ima moć da odluči šta je to što će potrošač moći da kupi, ali i da je on taj koji može da diktira uslove velikom broju proizvođača.

Prema njegovim rečima, dok se taj deo ne izmeni, ne može se očekivati ni da će nešto značajnije u pogledu cena ili ponašanja trgovaca da se promeni. Potrebno je, kaže, stimulisati male trgovce da opstanu na tržištu, jer u našim najvećim gradovima, praktično oko 90 i više posto malih kupovina se obavi u tri, četiri trgovinska lanca.

Mogu li potrošači sami da biraju najjeftiniju korpu

Ukazuje da potrošač ne bi imao neke direktne koristi i ako bi prijavio nekog trgovca zbog naglog skoka cena u narednim danima.

Ministarstvo trgovine je, ističe, napravilo dobar korak kada su počeli da objavljuju cene u velikom broju lanaca.

- Ono što nam jako nedostaje je mogućnost da na sajtu Ministarstva trgovine ili nekog udruženja potrošača imamo mogućnost da izaberemo, napravimo našu korpu od recimo 20 proizvoda koji nas zanimaju i onda da mi dobijemo automatski podatak gde je ta korpa najjeftinija. Onda bi vi praktično mogli za par minuta da ubacite proizvode koji vam trebaju, dobijete tu korpu i odete direktno tamo gde vam je najjeftinije - navodi Bumbić.

To bi, zaključuje, podstaklo dodatnu konkurenciju između trgovaca.