U Bugarskoj 1. marta 2026. na snagu stupaju izmene u sistemu naplate putarina. Od tog datuma u obračun putarine za vozila mase iznad 3,5 tone biće uključena i klasifikacija prema količini emisije ugljen-dioksida (CO2).

U skladu s tim, nadležni pozivaju sve vlasnike i korisnike ovih vozila da izvrše registraciju i unesu potrebne tehničke podatke u nacionalnu bazu najkasnije do dana primene novih pravila.

Kako je saopštila bugarska uprava za naplatu putarine, iako je unos podataka moguć i nakon tog datuma, vozila koja do tada ne budu registrovana automatski će biti svrstana u najnižu CO2 klasu, što podrazumeva primenu najviše tarife za CO2 komponentu putarine.

Pomena je deo obaveza koje proističu iz EU regulative, odnosno Direktive (EU) 2022/362, kojom se predviđa postepena primena CO2 klasifikacije u svim državama članicama.

Za korišćenje kalkulatora za određivanje emisije CO2 potrebno je otvoriti korisnički nalog putem važeće imejl adrese i uneti tehničke podatke o vozilu na osnovu informacija iz saobraćajne dozvole, sertifikata o usaglašenosti ili dokumenta sa informacijama za kupca. Sistem nudi i primere dokumenata kako bi se podaci pravilno uneli.