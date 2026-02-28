Od sutra počinje novi sistem naplate putarine u Bugarskoj: Jedan propust vas vodi pravo u najskuplju kategoriju
U Bugarskoj 1. marta 2026. na snagu stupaju izmene u sistemu naplate putarina. Od tog datuma u obračun putarine za vozila mase iznad 3,5 tone biće uključena i klasifikacija prema količini emisije ugljen-dioksida (CO2).
U skladu s tim, nadležni pozivaju sve vlasnike i korisnike ovih vozila da izvrše registraciju i unesu potrebne tehničke podatke u nacionalnu bazu najkasnije do dana primene novih pravila.
Kako je saopštila bugarska uprava za naplatu putarine, iako je unos podataka moguć i nakon tog datuma, vozila koja do tada ne budu registrovana automatski će biti svrstana u najnižu CO2 klasu, što podrazumeva primenu najviše tarife za CO2 komponentu putarine.
Pomena je deo obaveza koje proističu iz EU regulative, odnosno Direktive (EU) 2022/362, kojom se predviđa postepena primena CO2 klasifikacije u svim državama članicama.
Za korišćenje kalkulatora za određivanje emisije CO2 potrebno je otvoriti korisnički nalog putem važeće imejl adrese i uneti tehničke podatke o vozilu na osnovu informacija iz saobraćajne dozvole, sertifikata o usaglašenosti ili dokumenta sa informacijama za kupca. Sistem nudi i primere dokumenata kako bi se podaci pravilno uneli.
Vozila prvi put registrovana pre 1. jula 2019. godine automatski se svrstavaju u CO2 klasu 1 i za njih nije potrebna dodatna registracija. Vozila registrovana nakon tog datuma, sa motorom sa unutrašnjim sagorevanjem, mogu biti razvrstana u klase od 1 do 4, pri čemu klasifikacija u više klase važi šest godina od prve registracije. Električna i vozila na vodonik svrstavaju se u CO₂ klasu 5.
Biznis Kurir/plutonlogistics.com