Ostalo manje od mesec dana do isteka Uredbe o ograničenju marži, a tržište već polako ulazi u osetljivu fazu u kojoj će se tek videti efekti ovih mera. Krajem prošle nedelje, izmenom ovog dokumenta, odmrznute su proizvođačke cene koje su bile na nivou od 1. avgusta. Trenutno su u fokusu dva ključna pitanja - da li će prestanak ograničenja dovesti do rasta cena i hoće li se odnosi između trgovaca i dobavljača vratiti na raniju praksu.

Nadležni najavljuju pojačano praćenje kretanja cena i marži, dok predstavnici privrede već signaliziraju da sledi redefinisanje ugovora i cenovnika, što su im trgovci već najavili. Na kraju lanca strepe potrošači pitajući se da li će računi biti veći posle isteka ovih administrativnih i privremenih mera. Iz izvora bliskih Ministarstvu trgovine saznajemo da oni ne očekuju bitniji rast cena iako je na pojedinim robnim grupama do sada bilo opravdanih razloga da se one menjaju.

Dobavljači, prema oceni nadležnih, prvobitno nije trebalo da budu obuhvaćeni uredbom. Navodno su cene ograničene na 1. avgust zbog toga što su nadležni shvatili kakva je situacija na tržištu, šta je sve sporno u odnosima između trgovaca i dobavljača i ovo je bio najlakši način da se situacija kontroliše.

Uredba ističe krajem meseca

- Pošto uredba ističe krajem meseca, ideja je da se situacija pažljivo prati i da se iz režima ograničenja izlazi postepeno. Nije dobro da se pusti sve odjednom. Potrebno je da kontrolisano izađemo iz uredbe i vidimo šta nam je dalje činiti. Dobro je da se koriguju dobavljačke cene, tamo gde je to neophodno, a mi ćemo pratiti koliki će to inflatorni pritisak izazvati i u skladu s tim preduzimati korake - navodi naš izvor.

Iz ministarstva saznajemo da postoji redovna komunikacija sa većim brojem dobavljača i da je cilj da se tržište pripremi za izlazak iz uredbe bez naglih cenovnih skokova. Proizvodi koji su najviše doprinosili većim kretanjima cena su već ranije oslobođeni ograničenja.

- Ceo proces je vrlo kontrolisan, a nepravilnosti ćemo ispraviti u hodu. Jasno je da su proizvođači ostvarili uštede na naknadama koje zbog uredbe nisu morali da plate trgovcima, ali smo takođe očekivali da se one malo više preliju na maloprodajne cene - kaže naš sagovornik upoznat sa aktivnostima resornog ministarstva.

Kada uredba prestane da važi, smatraju naši sagovornici, verovatnije su postepene korekcije po pojedinim kategorijama nego opšti talas poskupljenja odjednom. Veći rizik od skoka cena je „vraćanje starih praksi” kroz ugovorne naknade, rabate i sporedne troškove koji se kasnije preliju u cenu. Inače da podsetimo da je planirano da se u martu pred poslanicima nađe zakon o nepoštenim praksama koji bi trajnije uredio oblast marži i različitih trgovačkih naknada.

Sa druge strane, dobavljači upozoravaju da ne očekuju povoljan razvoj situacije ukoliko se uredba ne produži posle 1. marta. Kako navode, u tom slučaju bi se našli u veoma nezavidnoj poziciji jer se trgovci, po njihovoj oceni, ne odriču dosadašnjih praksi.

- Već su počeli sastanci sa trgovcima koji su nam jasno stavljaju do znanja da će poslovni odnosi biti vraćeni na staro. Postoje naznake da će novi ugovori, koji se očekuju od marta, sadržati neto cene, dok će se rabati i razne naknade naplaćivati posebno, van ugovora i bez jasnog navođenja - tvrde dobavljači.

Dobavljači u strahu

Kako objašnjavaju, trgovci čekaju prestanak važenja uredbe, da bi odmah potpisali nove ugovore.

- Sigurni smo da će isterati svoje, jer su nam to više puta naglasili prethodnih meseci. Neće nam biti oprošteno ni ono što u međuvremenu nije naplaćeno, a što je ranije bila praksa - navode dobavljači.

Zašto trgovci traže da se ubuduće u ugovorima barata isključivo neto cenama?

- Oni insistiraju na tome jer im takav model daje veću poslovnu fleksibilnost. Umesto da sve naknade i rabati budu uračunati u osnovnu cenu proizvoda, oni se naplaćuju posebno – kroz marketinške takse, bonuse, pozicioniranje robe i druge komercijalne uslove. Tako trgovci mogu tokom godine da prilagođavaju ukupno opterećenje dobavljača bez formalne izmene ugovorne cene. A i biće sigurni da država neće tako lako da otkrije njihove dogovore, što je bio slučaj pre uvođenja uredbe - kaže naš sagovornik iz jedne velike prehrambene industrije.