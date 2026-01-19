Slušaj vest

Istorijski pad potražnje za škotskim viskijem, viskijem, konjakom i tekilom ostavio je proizvođače pića sa morem neprodatih žestokih pića, primoravajući ih da konzerviraju destilerije i drastično snižavaju cene kako bi pokrenuli prodaju boca koje se gomilaju u skladištima.

Pet najvećih listiranih proizvođača alkohola - Diageo, Pernod Ricard, Campari, Brown Forman i Rémy Cointreau — ima zalihe odležavajućih žestokih pića u vrednosti od 22 milijarde dolara, što je najviši nivo zaliha u više od jedne decenije, prema njihovim finansijskim izveštajima, piše „Fajnenšel tajms“.

U najekstremnijem slučaju, 1,8 milijardi evra zaliha u fazi sazrevanja kod francuskog proizvođača konjaka Rémy sada je gotovo dvostruko veće od njegovih godišnjih prihoda i blizu ukupne tržišne kapitalizacije kompanije.

Nagomilavanje zaliha dodatno pogoršava teret duga proizvođača pića i preti da dovede do cenovnog rata.

- Gomilanje zaliha je bez presedana - kaže Bernštajn Trevor Stirling, dodajući da su kod kompanija koje su objavile ove podatke trenutne zalihe premašile one nagomilane nakon finansijske krize.

Ne, alkoholu Foto: Shutterstock

Udeo Diageovih zaliha u sazrevanju u odnosu na godišnje prihode porastao je sa 34 odsto u finansijskoj godini 2022. na 43 odsto u 2025. godini.

Burad sa odležavajućim žestokim pićima počela su da se gomilaju nakon što su kompanije, reagujući na procvat konzumacije alkohola tokom pandemije kovida-19, dramatično povećale proizvodnju.

- U 2021. i 2022. svi su se zanemarili i mislili da će potražnja tako trajati zauvek - rekao je Stirling.

Rastuća inflacija je na kraju vratila industriju na zemlju. Globalni pritisak na raspoložive prihode tokom poslednjih nekoliko godina iscrpeo je potražnju za žestokim pićima, izazvavši niz upozorenja o profitu, promene u rukovodstvu i povlačenje akcionara iz najvećih imena u sektoru.