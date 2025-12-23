Slušaj vest

Destilerija će ostati zatvorena dok kompanija „koristi priliku da investira u poboljšanja postrojenja“, rekli su.

„Stalno procenjujemo nivoe proizvodnje kako bismo najbolje zadovoljili potražnju potrošača i nedavno smo se sastali sa našim timom kako bismo razgovarali o količinama za 2026. godinu.“

Destilerije u Kentakiju, poznatom po svom burbonu, suočavaju se sa neizvesnošću, delom zbog trgovinske politike američkog predsednika Donalda Trampa.

Kompanija Džim Bim je u vlasništvu japanskog giganta Santori Global Spirits, koji zapošljava više od 1.000 ljudi na svojim lokacijama u Kentakiju. Kompanija je saopštila da će njeni drugi objekti u državi, uključujući samostalnu destileriju i objekte za flaširanje i skladištenje, nastaviti sa radom sledeće godine. Centar za posetioce Kentakija takođe će ostati otvoren.

Jim Beam Džim Bim viski
Foto: Shutterstock

Džim Bim je saopštio da razmatra kako da iskoristi svoju radnu snagu tokom pauze u proizvodnji i da je u pregovorima sa svojim sindikatom.

U oktobru je Udruženje destilerija Kentakija (KDA), trgovinska organizacija, saopštilo da je količina burbona u skladištima širom države dostigla rekordnih više od 16 miliona barela.

Američke destilerije suočile su se sa odmazdnim porezima na uvoz svoje robe nakon što je Tramp u aprilu uveo tarife većini zemalja sveta.

Trgovinske tenzije između SAD i Kanade takođe su uticale na prodaju alkohola, a većina kanadskih provincija je bojkotovala američka žestoka pića ranije ove godine.

BiznisKurir/BBC

Ne propustiteNovčanikNAJSTARIJI VISKI NA SVETU BIĆE NA JESEN OTVOREN U AMSTERDAMU: Čaša 84-godišnjeg Macallana košta 10.000 $
profimedia0001012411-viski.jpg
InfoBizDOK JE TITO UMIRAO POPILI SU 91 FLAŠU VISKIJA I POJELI 100 KG PRASETINE! A gozba je trajala svega mesec dana
Untitled-1.jpg
NovčanikVISKI OD 50.000 DOLARA OTVARA SE SAMO ČEKIĆEM! "Betonska" ambalaža pokušaj da se piće zaštiti od preprodaje
profimedia0343639845.jpg
InfoBizMLADI AMERIKANCI SVE MANJE KUPUJU ŽESTINU: Ne dopadaju im se viski i tekila, prodaja opada, a oni imaju neke druge navike
profimedia0251261356.jpg