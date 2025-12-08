Slušaj vest

Novaković se proizvodnjom voćnih rakija bavi od kada zna za sebe. Posao je nasledio od oca i dede i zato i ne čudi što u njegovom podrumu ima rakija starih i po 40 godina.

Porodična tradicija

Na svom poljoprivednom gazdinstvu Novakovići gaje razno voće i od njega prave domaće rakije od šljive, dunje, kajsije, rkuške i loze. Neke od najvrednijih, kao i pehare i druge diplome i nagrade izložili su na štandu na 19. Međunarodnom sajmu etno hrane i pića koji je održan od 4. do 7. decembra na sajmu u Beogradu.

Zoran Novaković na 19. Međunarodnom sajmu etno hrane i pića Foto: Kurir/Slavica Čolić

Na lepo uređenom štandu zatekli smo Zorana i njegovu suprugu Ljiljanu koja je pored Zoranovih rakija izložila svoje proizvode od voća, džemove, slatko i vina od njihovog voća.

- Zajedno izlažemo naše proizvode po sajmovima, manifestacijama, rakijadama i izložbama vina. Svuda smo poznati po tome što imamo dosta starih i kvalitetnih rakija. U našem podrumu još uvek imamo nekih zaliha rakija starih i po 40 godina - počinje priču za Biznis Kurir Zoran Novaković, vlasnik poljoprivrednog gazdinstva "Novaković".

Dodatni posao

Iako je zaposlen u jednoj fabrici u Aranđelovcu, proizvodnje voćnih rakija se ne odriče, jer je to nasledio od predaka i njom se bavi iz ljubavi.

- Pečenjem rakije se bavim od kada znam za sebe. To su radili moj deda i otac, pa sam i ja nastavio. Proizvodimo rakije od našeg voća, od šljive, dunje, kajsije, kruške, loze. Zato što se toliko dugo bavimo tim poslom u podrumu imamo rakije stare i po 20 i po 40 godina. Te rakije kupuje specijalna klijentela, a njihova cena zavisi od godina starosti i za njih kupac mora sam da odredi cenu - kaže Novaković.

RAKIJE OKIĆENE GOMILOM NAGRADA Zoran Novaković je za kvalitet svojih voćnih rakija dobio brojna priznanja i pehare, za koje kaže da ne zna koliko ih tačno ima.

- Brojao sam do pre nekoliko godina i imao sam oko 120, počev od onih koji je dobijao deda i otac pa do danas - iskren je Novaković.

Njegova rakija prepečenica od šljive stara 20 godina osvojila je prvu nagradu u Čačku 2022. godine.

- Litar te rakije košta 10.000 dinara. Ali kupci uvek gledaju da je kupe po što niskoj ceni po kojoj se takva rakija ne prodaje - ističe Novaković.

U planu otvaranje destilerije

Proizvdonja rakije kod Novakovića bi uskoro mogla dobiti nove, veće dimenzije, bez obzira što im je to dodatni posao, a ne osnvono zanimanje.

- Ovo radimo kao dodatnu delatnost, ali gledamo da proširimo. Već smo blizu da otvorimo našu destileriju. Završavamo i nadamo se da će u idućoj godini destilerija da krene sa radom - s velikim optimizmom priča Zoran.

Ambalažu pravi fabrika stakla u Paraćinu

Zanimljiv je i dizajn flaša u koje Novaković pakuje rakije. Jedna flaša posebno privlači pažnju, a Zoran Novaković objašnjava kakva je rakija u njoj i koliko košta.

Rakija sa zlatom stara 40 godina Foto: Kurir/Slavica Čolić

- Flaše za rakiju uzimamo u Fabrici stakla u Paraćinu. Mi kažemo šta nam treba i oni nam ponude dizajn koji već imaju, pa mi izaberemo. Posebna je i dosta skupa flaša u kojoj je naša rakija stara 40 godina u koju je dodato zlato. Ova flaša rakije košta 250 evra. Onaj ko voli kupi je sebi radi užitka - ističe Novaković.

On dodaje da svi koji žele da probaju njegove rakije mogu da dođu kod njih kući.