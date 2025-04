Lokacija proizvodnje se nalazi u selu Donja Trešnjevica, u objektu našeg velikog prijatelja Miloša Pantića, koji nam je bio podrška na početku cele priče. Korak po korak, došli smo do uređenog proizvodnog procesa. Tehnolog Milan Dimitrijević je riznica znanja u tehnologiji izrade voćnih rakija. Njegova ljubav prema pravljenju voćnih rakija datira od davnih 70-ih godina prošlog veka. On je svake godine morao da napravi barem neku količinu rakije – šljivovice. Naša ideja je bila da pokušamo da njegovo znanje i kvalitet koji se dobija od toga, pružimo nama i našim prijateljima. Kasnije je potražnja diktirala i naše apetite da proizvodimo veće količine rakije. Prva rakija koju smo napravili je bila od kruške Vilijamovke. Nakon toga smo pravili rakiju od kajsije sorte mađarska najbolja i dunje sorte hemus. Svake godine smo pravili nešto novo“, kaže Aleksandar Dimitrijević.

"Čak i osoba koja je radila na dizajnu celog rešenja nije više imala snage za nas. U nečemu smo morali da se razlikujemo od ostatka konkurencije, koja je ogromna. Kako smo znali da je put kvalitetnog proizvoda veoma dug do krajnjeg potrošača i često veoma trnovit, morali smo nekako da dopremo do njih. Iz iskustva u grafičkoj industriji, obratili smo se krajnjem korisniku smelom ambalažom koja nije prisutna na našem tržištu. Znali smo da će biti i pozitivnih i negativnih komentara, ali ideja je bila da se o nama priča. Nakon te priče smo smatrali da može da dođe i do degustacije. E tada znamo da krajnjem korisniku možemo da pokažemo naš kvalitet“, kaže on.