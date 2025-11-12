Slušaj vest

Regionalna asocijacija proizvođača rakije "Šumadijska rakija“ ove godine organizuje sedmo po redu "Šumadijsko ocenjivanje kvaliteta jakih alkoholnih pića“.

Ocenjivanje će biti održano 12. novembra u prostorijama Vinsko-rakijskog Haba u Kragujevcu u Kući Đure Jakšića.

- Mnoge voćne rakije proizvedene u destilerijama članica Asocijacije pobrale su brojne nagrade na festivalima i sajmovima u zemlji i van nje. U cilju nastavka promocije ovog brenda i kao podrška ideji udruživanja i proširivanja saradnje, Regionalna asocijacija "Šumadijska rakija“ organizuje Sedmo Šumadijsko ocenjivanje kvaliteta jakih alkoholnih pića - poručuju organizatori.

Ove godine uzorke će ocenjivati vrhunski stručnjaci iz te oblasti: prof.dr Branko Popović, prof.dr Ninoslav Nikićević, prof.dr Ivan Urošević, prof. Vele Tešević, prof.dr Goran Milanov i dipl. inž. Sanja Jelić Popović.

Nagrade najbolje ocenjenim voćnim rakijama i svim učesnicima takmičenja biće dodeljene na „Šestom šumadijskom festivalu rakije“ koji će se održati 6. decembra u Kragujevcu.

Popularizacija ocenjivanja kvaliteta voćnih rakija registrovanih proizvođača, koje se održava u Kragujevcu, afirmiše ne samo ovaj grad, već i Šumadiju prepoznatljivu kroz tradiciju proizvodnje rakije.