Objasnio je da traži jednostavan, niskoodrživ posao i naveo primer najma frižidera za žurke. Stigli su brojni predlozi.

Najčešći odgovor bio je - alat, posebno veći građevinski: vibro ploče, mešalice za beton, štemalice, industrijski usisivači, brusilice i slična oprema koju ljudi koriste jednom ili dvaput u životu. Neki su dodali da uz iznajmljivanje prodaju i potrošni materijal po cenama nižim od velikih centara.

Jedna korisnica predložila je nabavku opreme za team buildinge i proslave, poput 3D štampača sa skenerom za izradu figurica ljudi - zanimljive atrakcije za venčanja ili rođendane. Drugi su savetovali najam motora i električnih skutera.

Među popularnim idejama našli su se i parni čistači, industrijski usisivači, isušivači vlage, računarska oprema, mašine za sečenje keramike, kao i alati za postavljanje pločica. Zbog potražnje na tržištu, mnogi iznajmljuju i lenjivce, često za oko 100 evra po danu.

Korisnici su naveli i da je vrlo isplativo iznajmljivati garaže, budući da donose prihod bez dodatnih troškova.

Zaključak komentara je bio da postoji mnogo načina za dodatnu zaradu – od alata do specijalizovane opreme – a ključ je pronaći nešto što ne zahteva veliko početno ulaganje, ali može donositi stabilan prihod „sa strane“.