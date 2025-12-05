Slušaj vest

Objasnio je da traži jednostavan, niskoodrživ posao i naveo primer najma frižidera za žurke. Stigli su brojni predlozi.

Najčešći odgovor bio je - alat, posebno veći građevinski: vibro ploče, mešalice za beton, štemalice, industrijski usisivači, brusilice i slična oprema koju ljudi koriste jednom ili dvaput u životu. Neki su dodali da uz iznajmljivanje prodaju i potrošni materijal po cenama nižim od velikih centara.

Jedna korisnica predložila je nabavku opreme za team buildinge i proslave, poput 3D štampača sa skenerom za izradu figurica ljudi - zanimljive atrakcije za venčanja ili rođendane. Drugi su savetovali najam motora i električnih skutera.

Među popularnim idejama našli su se i parni čistači, industrijski usisivači, isušivači vlage, računarska oprema, mašine za sečenje keramike, kao i alati za postavljanje pločica. Zbog potražnje na tržištu, mnogi iznajmljuju i lenjivce, često za oko 100 evra po danu.

Korisnici su naveli i da je vrlo isplativo iznajmljivati garaže, budući da donose prihod bez dodatnih troškova.

Zaključak komentara je bio da postoji mnogo načina za dodatnu zaradu – od alata do specijalizovane opreme – a ključ je pronaći nešto što ne zahteva veliko početno ulaganje, ali može donositi stabilan prihod „sa strane“.

Biznis Kurir/Večernji list

Ne propustiteNovčanikŠta sve možete da izdajete osim stanova, a da zarada pršti? Vlasnici nekretnina nisu jedini kojima mesečno "kapne" par stotina evra
500 evra
NovčanikŽENA SE RAZVELA POSLE 34 GODINE BRAKA: U 61. godini našla posao od kog odlično zarađuje, savetuje svima da probaju
02-stockphotoseniorcoupleandgeriatricnursetogetherplayingpuzzleinretirementhome1436329454.jpg
NovčanikDODATNI POSLOVI KOJI MOGU DA VAM DONESU I DO 700 € DNEVNO! Za neke nije potrebno iskustvo, a možete da zaradite veliki novac
profimedia0232942290.jpg
NovčanikUSPELA NEMOGUĆE, A SADA PODELILA STRATEGIJU! Devojka kroz šest godina uspela da PETOSTRUKO poveća svoju platu i to kroz nešto na šta se ne usuđuje svako!
5544.jpg