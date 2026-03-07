Slušaj vest

Salih Habib ima samo 28 godina, suprugu i troje male dece. Kupio je kuću, ali bez stalnog posla i sa velikim kreditom koji je morao vraćati. Troškovi su rasli, a Salih nije imao luksuz da čeka bolja vremena.

Radio je sve što je mogao - cepao drva, pravio iscepkana drva za potpalu, prodavao ih po najnižoj cijeni kako bi narod mogao kupiti, a on barem malo zaradio. Subotom i nedjeljom, zajedno sa suprugom, radio je od jutra do mraka.

Salih Habib Foto: Bosanac Tiro printscreen

Jedna vrećica iscepkanih drva koštala je samo 100 dinara, dok su drugi prodavali po 300 - zato je Salih bio najtraženiji.

Kasnije je počeo i sa preprodajom koza. Kaže da danas više ne može napraviti drva koliko ljudi traže. Plata u firmi, u kojoj radi već 4 meseca je mala, te mora da radi sa kozama, kako bi sakupio novac:

- Radio sam u jednoj firmi 3 godine ali mi nisu odgovarale smene. Deca su bila mala, nije žena mogla sve sama da postigne. Da bih preživeo sam prodavao tanka drva koja sam sekao. Može se zaraditi od tog posla - kaže Salih i dodaje:

Foto: Bosanac Tiro printscreen

- Sve što sam imao od drva, sve sam prodao. Ne interesuje me šta radim, samo mi je bitno da se zaradi i da se preživi. Kad ne radim, pustim koze po polju. Može nekad da se zaradi i sa kozama.

Habib kaže da poseduje kuću od 300 kvadrata, a pored toga, ništa nije u njegovom vlasništvu:

- Podigao sam kredit, kupio sam kuću, sada moram da radim i to da vratim. Troje dece nije malo, sad sam skoro zaklo jednu kozu da imamo da jedemo.

Habib ima i dva psa koje redovno fankciniše, hrani i pazi. Kaže da njegov Kangal ne voli koze a zbog toga ih i ne pušta zajedno.

- Nema para za kojih bi ih prodao. Ne smem pse pustiti jer izlaze na ulicu, oni su uvek vezani.

Foto: Bosanac Tiro printscreen

"Nikada ne bih ostavio ženu i decu"

Kako kaže, naučio je i zanat. Poznanik mu je pokazao sve oko automobila, a u slobodno vreme učio je automehaniku:

- Sa njim sam naučio raditi. Imao sam posla, mene je sve to zanimalo. Ovde u selu nema puno omladine, nisam nikada išao preko a i ne bih. Ne bih ostavio ženu i decu, nema šanse. Imao sam priliku da idem u Hrvatsku, ali ne ostavlja mi se kod kuće žena i deca - ispričao je Salih.

Salih Foto: Bosanac Tiro printscreen

Dodaje i da je za tri meseca prodao čak 3.000 iscepkanih drveta. Pomažu mu ponekad braća i sestre, kao i žena. Čim stavi uz asfalt paletu da prodaje drva, kaže da ljudi odmah dolaze da kupuju.

Kurir.rs