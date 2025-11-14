Slušaj vest

Pre petnaestak godina u dvorište porodice Jovanov iz Zrenjanina, u naselju Zeleno polje, stigle su dve koze. Mlađi sin se razboleo od bronhitisa, preporučili su mu da pije zdravo kozje mleko i Jovanovi su odlučili da ga obezbede od svojih koza.

Danas imaju registrovano poljoprivredno gazdinstvo, a njihovo malo stado svakog dana im obezbeđuje mleko, koje prodaju sveže ili u obliku surutke odnosno sira.

- Počelo je od dve koze, malo-pomalo povećavali smo broj, ali nismo slutili da će nam koze doneti još jednu platu u kuću. Kozje mleko smo prodavali, supruga je počela da pravi sir, ali sve je to išlo nekako sporo do korone. Od korone, potražnja za mlekom je eksplodirala i onda smo shvatili da ćemo se kozama ozbiljno baviti – priča Goran Jovanov za Dnevnik.

Odlučili su da nabave koze rase alpina, poznate po mlečnosti, i da ih umatiče, jer samo tako mogu konkurisati za podsticaje koje država daje uzgajivačima.

- Država vraća deo novca za kupovinu rasnih koza onima koji registruju gazdinstvo. To smo ostvarili. Od ove godine imaćemo i pravo na subvencije. Sve to je doprinelo našoj konačnoj odluci. Dao sam otkaz u firmi u kojoj sam bio zaposlen i sada su moj osnovni posao koze - kaže Goran i dodaje da su se odlučili samo za mlečno kozarstvo. Jariće prodaju desetak dana nakon što se koza ojari.

U međuvremenu se pročulo za zdravo mleko, surutku i sir koji proizvode, pa danas sa plasmanom nemaju problema.

- Dešava nam se da nemamo dovoljno mleka, pa razmišljamo i o povećanju broja koza u stadu. Uskoro ćemo instalirati izmuzište, jer koze sada muzemo ručno. Kad povećamo stado, moraćemo i da ih izmestimo iz današnjeg prostora. To su nam planovi - ističe naš sagovornik.

Oko koza ima posla u toku celog dana. Hrane se i muzu dva puta dnevno. Naravno, i štala im se mora čistiti, dok im preko leta valja obezbediti dovoljno hrane za zimu.

-Meni ništa nije teško i sve što je potrebno radim sa velikim zadovoljstvom. Koze su divne životinje, mazne, pitome, pametne... Oko koza imam veliku pomoć supruge i jako mi je drago što smo nas dvoje uspeli u svom naumu - ističe Goran Jovanov.

U dvorištu Jovanovih ima i drugih životinja. Tu su koke i petlovi, rase banatski gološijan, sa kozama se druže i mutave patke, a ovo životinjsko carstvo pažljivo motre i čuvaju banatski pulini, koji su Goranu posebna strast i ljubav.