Bankari su rekli da azijske porodične kompanije i ultrabogati pojedinci sve više prebacuju svoj novac u Švajcarsku, tražeći direktne veze i utočište za imovinu, uključujući fizičko zlato u trezorima.

"Klijenti žele da njihova ulaganja budu legalno knjižena i držana u Švajcarskoj čak i ako žive i rade negde drugde", rekli su bankari.

Švajcarska je zadržala poziciju vodećeg svetskog finansijskog utočišta uprkos godinama predviđanja da će erozija bankarske tajne i međunarodni pritisak na ofšore finansije umanjiti njen status.

Zemlja je ostala glavno središte za ofšore bogatstvo u 2024. godini, sa 2,74 biliona dolara imovine pod upravljanjem, prema Boston Consulting Group (BCG).

Suparnička središta, uključujući Hong Kong, Singapur i Dubai, rastu brže poslednjih godina.

Hong Kong je prošle godine imao 2,65 biliona dolara imovine pod upravljanjem, prema BCG-u, dok je Singapur imao 1,92 biliona dolara.

No, dva azijska središta postala su vitalna lovišta za švajcarske privatne banke, služeći kao brzorastući izvori novih klijenata, a mnoga imovina na kraju se vraća u Švajcarsku.

Broj depozita stanovnika Hong Konga i Singapura naglo je porastao poslednjih godina, prema podacima BIS-a i SNB-a.