Mnogi se pitaju koliko ljudi danas zaista uspeva da uštedi novac i koliku ulogu u tome imaju plata, disciplina i životne okolnosti.

Ta tema nedavno je pokrenuta na Redditu, gde su korisnici otvoreno govorili o svom finansijskom stanju. Odgovori su pokazali ogromne razlike – od potpunog izostanka ušteđevine do ozbiljnih iznosa koji prelaze stotine hiljada evra.

Jedan korisnik napisao je da sa 38 godina nema ništa ušteđeno i da duguje 300.000 evra, jer je založio svoje stanove kako bi gradio nove. Suprotno tome, mlađi korisnici navode da su počeli da štede još tokom studentskih dana.

Jedna 25-godišnjakinja navela je da ima 5.500 evra ušteđevine, stečene odvajanjem dela zarade sa studentskih poslova i novca dobijenog od porodice.

Foto: Shutterstock

Neki učesnici rasprave navode znatno veće iznose. Tako je jedan korisnik sa 28 godina napisao da ima 24.000 evra ušteđeno, dok je drugi naveo da sa 34 godine raspolaže sa oko 200.000 evra, delom zarađenih kroz kriptovalute i akcije, a delom nasleđenih.

Bilo je i primera uspešnog ulaganja. Jedan 41-godišnjak naveo je da ima više od 75.000 evra raspoređenih u gotovini, akcijama, zlatu i državnim obveznicama, dok je 48-godišnji korisnik istakao da u fondovima ima oko 450.000 evra, rešeno stambeno pitanje i plan da prestane da radi u naredne tri godine.

Ipak, veliki broj korisnika priznao je da nema nikakvu ušteđevinu ili se nalazi u minusu. Neki su naveli da imaju svega nekoliko stotina evra, dok drugi otplaćuju dugove od više desetina hiljada evra za nekretnine i kredite.