- To je novac koji treba da bude brzo dostupan. To je suma koja nam uglavnom treba u roku od jednog dana, ako se nešto nepredviđeno desi. Zato mi savetujemo naše klijente da sa strane ostavljaju novac u visini tri do četiri mesečna troška. Znači, ako vašoj porodici treba određeni iznos mesečno, pomnožite ga sa tri, eventualno četiri i to je nešto što bi trebalo da vam bude pri ruci. Sve preko toga zaista bi trebalo da se unovči, odnosno da obezbedi neki prinos - istakla je Manojlović.