Potrošački krediti su uvećani 0,3 odsto, stambeni 1,6 odsto, zajmovi za refinansiranje 0,8 odsto, a poljoprivredni 0,4 odsto.

Ukupni krediti privrede, građana i preduzetnika na kraju oktobra iznosili su oko 4.214 milijardi dinara, što je 1,2 odsto više nego u septembru.

Pozajmice privrede bile su oko 2.248 milijarde dinara i za 0,5 su veće nego u septembru, a krediti preduzetnika su povećani 2,1 odsto, na oko 93 milijarde dinara.

U kašnjenju otplate na kraju oktobra bilo je dva odsto ukupnih bankarskih pozajmica, koliko i u septembru.

Biznis Kurir

