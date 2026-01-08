Slušaj vest

Odluka Evropske komisije da suspenduje CBAM takse na ugljenik za uvoz đubriva u Evropsku uniju pokazuje jaz između klimatskih ciljeva i politike evropskog bloka, komentarišu danas vodeći svetski mediji.

Rojters i Blumberg smatraju je odluka posledica kombinacije političkog pritiska ključnih članica Evropske unije i straha od negativnih tržišnih efekata, a dovode je i u vezu sa širim trgovinskim interesima Unije.

Prema analizi Rojtersa, Francuska i Italija su imale ključnu ulogu u odluci Komisije, pošto ove zemlje smatraju da bi puna primena takse na ugljenik dodatno povećala troškove evropskih poljoprivrednika koji se već suočavaju sa visokim ulaznim troškovima.

Rojters navodi da odluka ne može da se posmatra izolovano, već kao deo šire političke strategije Brisela da obezbedi podršku državama članicama za završetak trgovinskog sporazuma Evropske unije sa južnoameričkim Merkosurom, koji nailazi na snažan otpor upravo u zemljama sa velikim agrarnim sektorom.

Foto: Shutterstock

S druge strane, Blumberg naglašava tržišni aspekt odluke i ocenjuje da je suspenzija CBAM za đubriva signal da je Komisija spremna na fleksibilnu primenu klimatskih instrumenata ukoliko se pokaže da oni izazivaju "nepredviđene poremećaje" na tržištu.

Prema njujorškoj agenciji, Komisija time pokušava da izbalansira klimatske ciljeve sa očuvanjem konkurentnosti i stabilnosti ključnih sektora, posebno poljoprivrede, dok istovremeno priprema formalni mehanizam koji bi omogućio slične suspenzije i u drugim sektorima ako to tržišne okolnosti zahtevaju.

Rojters i Blumberg upozoravaju da bi ovakav pristup mogao otvoriti pitanja o doslednosti klimatske politike EU, ali ocenjuju da je kratkoročno reč o politički i ekonomski pragmatičnom potezu, kojim Brisel kupuje vreme u osetljivom periodu trgovinskih pregovora i pritisaka iz država članica.