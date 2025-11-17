Slušaj vest

Ključni motor rasta biće velika državna ulaganja kroz program "Skok u budućnost - Srbija 2027", kao i pripreme za Ekspo 2027, koji bi trebalo da značajno podstakne ekonomske aktivnosti.

EK navodi da je rast u prvoj polovini ove godine usporio na oko 2% usled domaćih političkih tenzija, studentskih protesta i globalnih neizvesnosti oko trgovine, što je uticalo na pad poverenja investitora i prepolovilo priliv stranih investicija u odnosu na 2024.

Foto: Shutterstock

Investicije su pale 2,5% zbog slabije građevinske aktivnosti, dok je snažan rast uvoza (10,5%) nadmašio izvoz (6,5%) i pogurao tekući deficit na 5,3% BDP-a. Ipak, očekuje se da se domaća potrošnja oporavi zahvaljujući rastu plata, povećanju penzija od 12% krajem 2025. i rastu minimalne zarade od 20% u 2026.

Inflacija bi, prema projekcijama EK, trebalo da iznosi 4% u 2025, 4,1% u 2026. i da potom padne na 3,7% tokom godine kada se očekuje snažan turistički priliv zbog Ekspa.

Foto: Dragan Kujundzic/Dragan Kujundzic

Fiskalna politika ostaje ekspanzivna: deficit je projektovan na 3% BDP-a u naredne tri godine, uz visoka ulaganja u infrastrukturu, veće penzije i povećanu državnu potrošnju. Javni dug bi trebalo da se smanji sa 47,5% BDP-a na 46,5% do 2027. zahvaljujući nominalnom rastu ekonomije.

Ipak, Komisija upozorava na ozbiljne rizike: od političkih tenzija u zemlji do novih američkih sankcija protiv NIS-a, koje nisu uračunate u baznu prognozu i koje bi mogle značajno da utiču na energetsko tržište, državne rashode i ukupni ekonomski rast.