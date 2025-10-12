Slušaj vest

Srpski paviljon „Plutajuća šuma“, koji je tokom trajanjaEkspo 2025 Osaka posetilo više od milion ljudi, danas je osvojio još jednu nagradu – srebrnu medalju za razvoj teme u kategoriji samostalno izgrađenih paviljona veličine do 1 .500 m2.

Svečana dodela nagrada u raznim kategorijama održana je pretposlednjeg dana Svetske izložbe Ekspo 2025 Osaka Kansai, a u okviru obeležavanja Dana Međunarodnog biroa za izložbe (BIE).

„Svetsku izložbu Ekspo u Osaki završavamo sa još jednom nagradom za paviljon Republike Srbije. Danas smo na zvaničnoj BIE ceremoniji dobili srebrnu medalju za razvoj teme u kategoriji paviljona do 1.500 kvadratnih metara, što je kategorija u kojoj se nalazi najviše paviljona“, istakao je zamenik generalnog komesara srpskog paviljona Žarko Malinović, ukazavši da su iza Srbije ostale zemlje kao što su Švajcarska, Holandija, Austrija, paviljon Evropske unije, ali i mnogi drugi.

1/10 Vidi galeriju Nagrada za srpski paviljon na Ekspu u Osaki Foto: Dragan Kujundzic/Dragan Kujundzic

Malinović je ukazao da je ovo najveći uspeh Srbije na Ekspu posle Pariza 1900. godine, te da ja zahvalan celom timu i svima onima koji su radili na tome da srpski paviljon posle šest meseci ima ovako sjajan rezultat.

„Srpski paviljon je do 10. oktobra ugostio milion posetilaca, a do danas je više od 1.050.000 ljudi videlo ono što Srbija može da ponudi svetu i zašto je važno doći u Beograd i biti deo Ekspa 2027. godine“, naglasio je Malinović.

Pored zvaničnika BIE, svečanosti obeležavanja dana ove institucije prisustvovali su predstavnici zemlje domaćina Japana, kao i brojni međunarodni učesnici, među kojima i delegacija Srbije – domaćina naredne Specijalizovane izložbe Ekspo 2027 Beograd.

Centralna ceremonija Dana BIE održana u „Šajning het“ Ekspo holu obeležena je podizanjem zastava, intoniranjem himni Japana i BIE, kao i umetničkim nastupima, koji su simbolično povezali buduće domaćine Ekspo izložbi, ističući ulogu Srbije kao narednog mesta održavanja specijalizovane izložbe.

Tim povodom, generalni sekretar BIE Dimitri Kerkentzes naglasio je značaj zajedništva i kontinuiteta među izložbama.