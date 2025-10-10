"SRBIJA MOŽE DA RAČUNA NA NAS, ČINIMO SVE DA ISPORUČIMO DOVOLJNE KOLIČINE GORIVA" Stigla jasna poruka iz Mađarske: Posvećeni smo očuvanju energetske stabilnosti
Mađarski MOL saopštio je danas povodom uvođenja američkih sankcija NIS-u da čini sve da isporuči dovoljne količine goriva našoj zemlji i poručio da Srbija može da računa na pravo partnerstvo te kompanije.
"MOL Srbija nastavlja sa nesmetanim poslovanjem: činimo sve što je u našoj moći da isporučimo dovoljne količine goriva iz Mađarske našim ugovornim partnerima i kupcima", saopštio je MOL.
Srbija je, kako je navedeno, jedno od najvažnijih tržišta MOL Grupe u regionu.
"Iako su naše mogućnosti ograničene zbog logističkih izazova, posvećeni smo očuvanju energetske stabilnosti i sigurnosti snabdevanja", kažu u MOL-u, preneo je Telegraf pisanje Tanjuga.
Da bi se obezbedio pouzdan pristup uvezenom gorivu za maloprodajne i veleprodajne kupce, kako je navedeno, MOL Srbija će nastaviti da ulaže u proširenje skladišnih kapaciteta, jačanje lokalnog prisustva i podršku stabilnom radu i razvoju svoje maloprodajne mreže.
"Srbija može da računa na nas - pravo partnerstvo se pokazuje u trenucima kada je najpotrebnije", poručila je kompanija MOL.