Mađarski MOL saopštio je danas povodom uvođenja američkih sankcija NIS-u da čini sve da isporuči dovoljne količine goriva našoj zemlji i poručio da Srbija može da računa na pravo partnerstvo te kompanije.

"MOL Srbija nastavlja sa nesmetanim poslovanjem: činimo sve što je u našoj moći da isporučimo dovoljne količine goriva iz Mađarske našim ugovornim partnerima i kupcima", saopštio je MOL.

Srbija je, kako je navedeno, jedno od najvažnijih tržišta MOL Grupe u regionu.

"Iako su naše mogućnosti ograničene zbog logističkih izazova, posvećeni smo očuvanju energetske stabilnosti i sigurnosti snabdevanja", kažu u MOL-u, preneo je Telegraf pisanje Tanjuga.

Da bi se obezbedio pouzdan pristup uvezenom gorivu za maloprodajne i veleprodajne kupce, kako je navedeno, MOL Srbija će nastaviti da ulaže u proširenje skladišnih kapaciteta, jačanje lokalnog prisustva i podršku stabilnom radu i razvoju svoje maloprodajne mreže.