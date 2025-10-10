Slušaj vest

Mađarski MOL saopštio je danas povodom uvođenja američkih sankcija NIS-u da čini sve da isporuči dovoljne količine goriva našoj zemlji i poručio da Srbija može da računa na pravo partnerstvo te kompanije.

"MOL Srbija nastavlja sa nesmetanim poslovanjem: činimo sve što je u našoj moći da isporučimo dovoljne količine goriva iz Mađarske našim ugovornim partnerima i kupcima", saopštio je MOL.

Srbija je, kako je navedeno, jedno od najvažnijih tržišta MOL Grupe u regionu.

"Iako su naše mogućnosti ograničene zbog logističkih izazova, posvećeni smo očuvanju energetske stabilnosti i sigurnosti snabdevanja", kažu u MOL-u, preneo je Telegraf pisanje Tanjuga.

Da bi se obezbedio pouzdan pristup uvezenom gorivu za maloprodajne i veleprodajne kupce, kako je navedeno, MOL Srbija će nastaviti da ulaže u proširenje skladišnih kapaciteta, jačanje lokalnog prisustva i podršku stabilnom radu i razvoju svoje maloprodajne mreže.

"Srbija može da računa na nas - pravo partnerstvo se pokazuje u trenucima kada je najpotrebnije", poručila je kompanija MOL.

Ne propustitePolitika"ZA 10 MESECI ODLAGANJA, DOŠLO SE DO SOLUCIJA" Kako će se odraziti sankcije NIS-u na građane Srbije: Ovaj potez će nam kupiti još vremena!
IMG_6514 copy.jpg
InfoBizBOCAN-HARČENKO: NIS JE DOBRO PRIPREMLJEN! Ambasador Rusije ima važnu poruku za građane Srbije
8452130.jpg
NovčanikPOJEFTINILO GORIVO U SRBIJI! Objavljene nove cene derivata koje će važiti do narednog petka!
Sipanje goriva
InfoBizKURIR TELEVIZIJA NA PUMPAMA ŠIROM SRBIJE: Evo kolike su gužve i da li dolazi do poskupljenja goriva
IMG-20250930-WA0070.jpg