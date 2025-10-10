Slušaj vest

Bocan-Harčenko je napomenuo da se znalo da će pre ili kasnije doći do povećane napetosti i do stupanju na snagu američkih sankcija.

"Oni imaju i zaliha, imaju i mogućnost da se snađu. U svakom slučaju, mislim da ne treba očekivati nestašice, niti uzbune na tržištu, ni kada je u pitanju energetska bezbednost Srbije", kazao je Bocan-Harčenko za RT Balkan.

Prema njegovim rečima, biće još kontakata između srpske strane i NIS-a i Gasproma i ruske strane, kao i između vlada dve države.

"Ne bih pričao o detaljima, niti o tome šta je moguće. Samo želim da kažem da danas, kada su sankcije uvedene, da je najvažnije da ovo primamo bez nekih povećanih emocija, jer to za nas nije iznenađenje. Rešenje je bilo usvojeno od američke strane odavno, bilo je odlaganja, ali na kraju krajeva, to je potpuno političko rešenje, u pozadini nema ničega što se tiče ekonomije i energetike. To je potpuno političko rešenje", istakao je ruski ambasador.

Ponovio je da je Gasprom pouzdan partner i da "ruska strana nema nameru da u ovoj situaciji okrene leđa Srbiji".

"U sklopu naše bilateralne saradnje Srbija će imati energetsku bezbednost kao i do sada", poručio je Bocan-Harčenko.

Dodao je da će narednih dana biti nastavljeni kontakti i da će "možda biti i nešto novo".