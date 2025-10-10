Slušaj vest

Srbija je postala i kolateralna šteta u borbi titana,izmedju Rusije i SAD, jer se na meti našao NIS nakon jučerašnjeg i definitivnog uvodjenja američkih sankcija ovoj naftnoj kompaniji.

Kako je rekao Bocan Harčenko, Gasprom i Rusija ostaju pouzdani partneri i da nemaju nameru da okrenu leđa Srbiji u ovakvoj situaciji.

Gosti Kurir televizije koji su govorili na ovu temu bili su Nikola Vujinović, istraživač studija bezbednosti i Miodrag Kapor, stručnjak za energetsku politiku:

Miodrag Kapor Foto: Kurir Televizija

NIS odlučuje sigurnost energetskog snabdevanja

- Nije situacija blistava, ali nikako nije ni približna onoj koju smo imali 90ih godina. Nema mesta panici i građane treba upozoriti o onome što sledi. Bilo koje pravno lice u Srbiji mora da ima otvoren način u banci, kako bi poslovalo, ako nema račun u banci onda se pokeće stečeni postupak i to je po zakonu. To uključuje i Naftnu industriju Srbije, samo što je ona od strateškog značaja. Ona odlučuje sigurnost energetskog snabdevanja, u tom sučaju država mora da reaguje - kaže Kapor i dodaje:

- To je ono što nam predstoji narednih dana i predsednik Aleksandar Vučić je na konferenciji apelovao na Rusiju. Država će po sili zakona morati da reaguje. Ja nisam video naznake sa ruske strane da je spremna da se prilagodi novonastalim situacijama. Američke sankcije su najsveobuhvatnije. Evropska unija nije takav entitet da bi mogla da primi takve sankcije. Srbija je ostala jedina država sa velikim ruskim uticajem.

Kapor zaključuje da su Evropska unija i Amerika u strateškom sukobu sa Ruskom Federacijom.

U Srbiji je situacija komplikovana

Sa druge strane, Vujinović je dodao da se danas trpe posledice odluka koje su donošene u ranijim vremenima:

Nikola Vujinović Foto: Kurir Televizija

- Svako od nas razmišlja na lične posledice od ovoga što nam se dešava. Svako ko vozi automobil se zapitao "šta sad". Da li ćemo možda morati da preorjentišemo naše poslovanje na nešto drugo i tako dalje. Tako radi i država. Činjenica je da to malo komplikovanije za jednu državu koja je kao mi i čiji se nacionalni interesi kose sa interesima naših suseda i naših najbližih saveznika - kaže Vujinović.

- Činjenica je da mi moramo u ovakvim situacijama da donesemo važne političke odluke. Odluke koje su u tom trenutku najpametnije mislim da kod nas i donosi vladajuća struktura. Mi Srbi smo poznati kao jedan trpeljiv narod, godinama unazad i ako se vratimo u našu istoriju, to ćemo i uočiti.

