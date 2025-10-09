Slušaj vest

Sankcije Sjedinjenih Američkih Država prema Naftnoj industriji Srbije (NIS) stupile su na snagu jutros u šest sati. Narednih meseci neće doći do poremećaja u snabdevanju jer postoje dovoljne zalihe, ali će biti izmena u načinu plaćanja.

Ističe se da su sankcije usmerene isključivo prema Rusiji, a ne prema građanima Srbije. O tome koliko će ove mere pogoditi privredu, pojedince i ekonomiju, govorili su gosti emisije "Usijanje" na Kurir televiziji, Milovan Drecun, predsednik Odbora za odbranu i unutrašnje poslove u Narodnoj skupštini Srbije, prof. Ilija Kajtez, sociolog i stručnjak za bezbednost, Nebojša Obrknežev, magistar naftno-gasnog inženjerstva i Miodrag Kapor, stručnjak za energetsku politiku putem video uključenja.

"NIS je kompanija od strateške važnosti, Srbija mora da reaguje"

Na pumpama NIS petrola sve kartice prolaze normalno prilikom plaćanja goriva Foto: Kurir

Miodrag Kapor ukazuje na ozbiljnost situacije i finansijske posledice sankcija.

- Kompanija NIS je kompanija od strateške važnosti. Srbija mora da reaguje, može se nazvati privremenom nacionalizacijom, to ne znači da se bez bilo kakve kompenzacije ruska strana izbacuje iz kompanije NIS. Ne bi ni bio presedan u obligacionim odnosima i međunarodnom pravu. Srbija ima obavezu da osigura snabdevanje energentima, NIS drži monopol na našem tržištu, a u narednih mesec dana možemo očekivati prestanak rada rafinerija u Pančevu, što bi svakako bio udarac na naše građane - rekao je Kapor.

"Rusija ima mogućnost da ublaži situaciju, ali za sada nema poteza iz Moskve"

Foto: Kurir Televizija

Govoreći o mogućem razvoju događaja, Kapor je ukazao na važnost reakcije Moskve i geopolitičke implikacije.

- Moskva može da napravi potez kojim bi se ova situacija ublažila ili rešila. To za sada nismo čuli iz zvaničnih krugova, znamo da ta kompanija predstavlja izvor uticaja u samom regionu. Razumljivo je da ruska populacija ne želi da promeni popularnost koju ovde uvažavaju. Došli bi u situaciju u kojoj bi štetu u krajnjoj situaciji trpeli građani i potrošači na benzinskim pumpama - naveo je on.

ŠTA AKO BUGARSKA PREKINE DOTOK GASA? Stručnjak za energetiku Miodrag Kapor o mogućim scenarijima nakon sankcija NIS-u: Rusija ima mogućnost da ublaži situaciju Izvor: Kurir televizija

"Ako ostanu sankcije i Bugarska prekine dotok gasa, nemamo drugog izbora"

Na kraju, Kapor je upozorio i na širi kontekst, energetske tokove i zavisnost Srbije od ruskog gasa.

- Ne vidim razlog zašto i Srbiji i Rusiji ne bi bilo u interesu da nastave gasni aranžman. Ono što bi bio problem jeste najavljen prekid isporuke i tranzita ruskog prirodnog gasa kroz bugarsku teritoriju, a ne možemo ga dobiti osim kroz tranzit bugarskom teritorijom. Na svu sreću, izgradili smo interkonektor sa Bugarskom, a i radi se na tome da imamo vezu sa Rumunijom kao najvećim proizvođačem prirodnog gasa u regionu. Ako ostanu ovakve sankcije, ako Bugarska implementira najavljeni prekid dotoka prirodnog gasa, mi nemamo drugog izbora - zaključio je Kapor.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs